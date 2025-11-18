Benny Blanco teilt intime Fotos von Hochzeit mit Selena

Fast zwei Monate nach ihrer Hochzeit mit Selena Gomez (33) gewährt Benny Blanco (37) einen ganz besonderen Einblick in den wohl magischsten Tag ihres Lebens. Auf Instagram teilte der Musikproduzent insgesamt elf bisher unveröffentlichte Fotos von der Zeremonie, die am 27. September in Santa Barbara stattfand. Zusammen mit den Bildern veröffentlichte Benny seine Liebeserklärung: "Ich verspreche, dich für immer zu lieben." Die Impressionen zeigen intime Momente, darunter eine herzliche Umarmung des Brautpaares sowie Selena, wie sie Händchen mit ihrer langjährigen Freundin Taylor Swift (35) hält, die an ihrem großen Tag zu den engsten Unterstützerinnen der Braut gehörte.

Ein weiteres Highlight der geteilten Bilder ist eine gerahmte Botschaft von Selenas Großeltern, die in liebevollen Worten ihre besten Wünsche für das Paar festhielten. "Nana und Papas Mädchen / An ihrem Hochzeitstag / Unser Wunsch für dich ist ein Leben voller Liebe und Glück", lautet ein Teil der gestickten Nachricht, die mit dem Hochzeitsdatum abgeschlossen wird. Auch ein paar außergewöhnliche modische Details werden enthüllt: Selenas Verlobter entschied sich unter anderem für schwarze Cowboy-Stiefel von Lucchese, in denen eine persönliche Note versteckt war – eine handgeschriebene Nachricht von Selena selbst. Chloé Badawy, Bennys Stylistin, verriet hierzu gegenüber E! News: "Diese Stiefel wirst du für immer behalten. Deine Kinder werden sie sehen."

Selena und Benny geben mit diesen Einblicken nicht nur Details zu ihrem Hochzeitstag preis, sondern zeigen auch, wie eng ihr Freundeskreis an diesen besonderen Momenten teilhatte. Taylor, die seit Jahren eine enge Freundin von Selena ist, konnte ihre Bewunderung für die Braut nicht zurückhalten. In einem Video, das Selena bereits Anfang Oktober auf Instagram geteilt hatte, sieht man Taylor voller Begeisterung vor der Kamera: "Bist du ernsthaft? Oh mein Gott! Oh mein Gott!", ruft sie aus, während sie Selenas Hochzeitslook bestaunt. Für Benny und Selena, die zu den erfolgreichsten Künstlern ihrer Generation gehören, scheint es nicht nur im Berufsleben, sondern vor allem auch privat perfekt zu laufen.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Academy Museum Gala, Oktober 2025

https://www.instagram.com/p/DPJx65qiZiR/?img_index=2 Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

