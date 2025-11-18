Diese schmerzhafte Szene von Steve Carell war nicht gespielt

Steve Carell (63) hat in der Kult-Komödie "Jungfrau (40), männlich, sucht…" nicht nur schauspielerisches Talent, sondern auch körperliches Durchhaltevermögen bewiesen. In einer mittlerweile legendären Szene ließ er sich die Brusthaare mit Wachs entfernen – und das unter echten Schmerzen, wie er vor einigen Jahren in der "Graham Norton Show" erklärte. Seine Schreie, darunter der unvergessene Ausruf "Kelly Clarkson!", waren völlig authentisch, da die Prozedur tatsächlich am Set durchgeführt wurde. Dank eines speziellen Vier-Kamera-Setups wurde jede schmerzhafte Sekunde der Szene eingefangen. Auch die Reaktionen seiner Schauspielkollegen Paul Rudd (56), Romany Malco und Seth Rogen (43), die von kicherndem Unglauben bis zu sichtbarem Unbehagen reichten, waren vollkommen real.

Die als Kosmetikerin besetzte Miki Mia arbeitete am Set ohne den üblichen Schutz für die Brustwarzen, verzichtete auf Vaseline, strich Wachs nicht immer in Wuchsrichtung auf und riss es teils kreuz und quer wieder ab. Einige Stellen wurden sogar doppelt behandelt, ohne anschließend beruhigendes Gel aufzutragen. Das kann bei empfindlicher Haut zu Reizungen und kleinen Blutpunkten führen. Steve erläuterte, dass beinahe eine Brustwarze in Mitleidenschaft gezogen worden wäre – ein Crewmitglied soll gerade noch rechtzeitig eingegriffen haben. Die Szene war nicht nur mutig, sie war auch Steves eigene Idee. Der Schauspieler entwickelte das Drehbuch gemeinsam mit Regisseur Judd Apatow (57) und wollte die Reaktion ungefiltert festhalten.

Steves Hingabe für diese Szene zeigt, wie weit der Schauspieler bereit ist, für die Kunst zu gehen. Der Schauspieler, der viele durch seine Rolle in der Serie "The Office" begeistert hat, machte mit dem Film 2005 seinen ersten großen Schritt als Hauptdarsteller auf der Kinoleinwand. Abseits der Kamera ist der gebürtige Amerikaner für seinen bodenständigen und humorvollen Charakter bekannt. Trotz seines internationalen Erfolgs schätzt er das ruhige Familienleben mit seiner Frau Nancy und den gemeinsamen Kindern.

Imago Waxing-Szene aus "Jungfrau (40), männlich, sucht" mit Paul Rudd, Steve Carell, Seth Rogen und Miki Mia

Getty Images Steve Carell im Mai 2023 in Cannes

Steve und Nancy Carell, Hollywood-Stars

