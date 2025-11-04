Hollywoodstar Diane Ladd im Alter von 89 Jahren verstorben

Diane Ladd, die gefeierte Schauspielerin, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Ihre Tochter Laura Dern (58), die bei ihrer Mutter in ihrem Zuhause in Ojai, Kalifornien, an ihrer Seite war, gab die traurige Nachricht jetzt bekannt: "Meine unglaubliche Heldin und mein tiefgreifendes Geschenk einer Mutter, Diane Ladd, ist heute Morgen [...] von uns gegangen", so die emotionalen Worte der "Big Little Lies"-Darstellerin gegenüber People. Sie beschrieb ihre Mutter als "die beste Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und einfühlsame Seele, wie sie nur in Träumen existieren könnte". Die Hollywood-Legende hat während ihrer beeindruckenden Karriere in Filmen wie "Alice lebt hier nicht mehr", "Wild at Heart" und "Rambling Rose" mitgewirkt und war dreifache Oscar-Nominierte.

Die Karriere von Diane erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte und umfasste neben Kinofilmen auch Fernsehrollen in Serien wie "Kingdom Hospital" und "Chesapeake Shores". Mit "Alice lebt hier nicht mehr" erhielt sie ihre erste Oscar-Nominierung und im dazugehörigen TV-Ableger "Alice" wurde sie mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Privat hatte sie trotz ihrer Erfolge mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Ihre zweite Tochter starb tragisch im Alter von nur 18 Monaten, ein Verlust, der ihre Ehe mit Schauspieler Bruce Dern (89) auf die Probe stellte und letztlich zur Scheidung führte. Gemeinsam mit Laura veröffentlichte sie zudem 2023 das Buch "Honey, Baby, Mine", das auf tiefgründigen Gesprächen während Spaziergängen basierte, nachdem bei Diane 2018 eine schwere Lungenerkrankung diagnostiziert worden war.

Die enge Bindung zwischen Laura und ihrer Mutter war über die Jahre hinweg ein besonderes Merkmal ihrer Beziehung. Das zeigte sich auch in einem liebevollen Instagram-Post zu Dianes 87. Geburtstag vor drei Jahren. Damals veröffentlichte die Schauspielerin ein gemeinsames Foto, auf dem sie und Diane in knallroten Badeanzügen im Partnerlook in die Kamera strahlen. Die 58-Jährige schrieb dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Göttin Mama! Du bist meine endlose Inspiration und mein liebster Schwimmbuddy. Und einfach die beste Schauspielerin aller Zeiten." Die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter war auf dem Bild sofort zu erkennen.

Getty Images Diane Ladd bei der Premiere im Jahr 2020

Getty Images Laura Dern und ihre Mama Diane Ladd, 2011

Getty Images Diane Ladd, Schauspielerin