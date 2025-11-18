Liev Schreiber: Mit starken Kopfschmerzen im Krankenhaus

Sorge um Liev Schreiber (58): Der Schauspieler, bekannt aus der TV-Serie "Ray Donovan", musste sich in New York ins Krankenhaus begeben. Am Sonntag klagte der 58-Jährige über heftige Kopfschmerzen und rief seinen Arzt zu Rate. Dieser drängte ihn dazu, sofort eine Klinik aufzusuchen. Liev befolgte den Rat und blieb die Nacht unter ärztlicher Beobachtung. Seitdem unterzieht er sich einer Reihe von Tests, um die Ursachen seiner Beschwerden zu klären. Laut Berichten ist bislang nicht bekannt, was hinter den Symptomen steckt. „Vorsichtshalber begab sich Liev ins Krankenhaus, um sich testen zu lassen, und seit heute Nachmittag darf er wieder arbeiten“, kommentierte einer seiner Sprecher gegenüber people.

Die gute Nachricht: Liev ist in der Lage zu sprechen, sich zu bewegen und zeigt keine Einschränkungen bei der Nutzung seiner Gliedmaßen. Auch wenn die Ärzte derzeit über die genaue Diagnose im Dunkeln tappen, wird der Schauspieler umfassend untersucht. Sein Zustand gibt jedoch Anlass zur Hoffnung, dass keine langfristigen Folgen zu befürchten sind. Weitere Details zu Schreibers Gesundheit wurden bislang nicht öffentlich gemacht, und ein Statement seines Managements liegt noch nicht vor. Bereits im Frühjahr 2024 gab es jedoch einen Zwischenfall, als Schreiber starke Kopfschmerzen bekam, kurz bevor er im Theater auf der Bühne stand. Er vergaß binnen kürzester Zeit seinen Text und konnte sich nicht an den Namen seiner Kollegin erinnern: "Ich denke: ‚Okay, ich hatte einen Schlaganfall. Das war'.'", so der Star zu der Zeit. Untersuchungen gaben damals zunächst Entwarnung, und ein Neurologe bestätigte: Liev leide an vorübergehender globaler Amnesie.

Liev, bekannt für seine markante Stimme und die Vielseitigkeit seiner Rollen, machte 1996 im Film "Scream" erstmals auf sich aufmerksam und wurde später durch Produktionen wie "X-Men" und zuletzt "The Perfect Couple" einem größeren Publikum bekannt. Privat teilt er sich das Sorgerecht für seine beiden Kinder mit seiner Ex-Partnerin Naomi Watts (57). Die Kinder aus dieser Beziehung, Kai (16) und Sasha, stehen Liev besonders nahe. Trotz der Trennung blieb der Kontakt zur Familie stets eng und freundschaftlich. 2023 heiratete er Taylor Neisen und wurde im selben Jahr erneut Vater einer Tochter. Fans und Weggefährten hoffen nun auf eine baldige Genesung und warten gespannt auf Neuigkeiten.

Getty Images Liev Schreiber, Schauspieler

Getty Images Sasha Schreiber, Liev Schreiber, Kai Schreiber und Taylor Neisen, August 2024

Getty Images Taylor Neisen und Liev Schreiber bei der Premiere von "A Small Light"

