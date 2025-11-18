Als zweifache Mama: So plant Helene Fischer ihre Tournee

Helene Fischer (41) hat gleich doppelt gute Nachrichten für ihre Fans: Die Schlagerkönigin, die sich aktuell auf ihr Familienleben konzentriert, gab bekannt, dass sie im Sommer 2026 auf eine XXL-Stadiontour gehen wird. Bei mehr als 750.000 erwarteten Zuschauern möchte sie eine "richtig fette Party" feiern, wie sie gegenüber dpa verriet. Nach einer Pause, die sie ihrer Rolle als zweifache Mama widmete, plant sie damit ihr großes Comeback auf den Bühnen der größten Open-Air-Locations Deutschlands.

Die Sängerin kündigte auch an, dass sich ihre Arbeitsweise als Mutter verändert habe. "Ich muss heute viel mehr organisieren und planen", erklärte Helene, denn die Verantwortung gehe über das Künstlerische hinaus: "Ich bin für zwei Geschöpfe verantwortlich." Die Vorbereitungen für die Tour begleite sie daher Schritt für Schritt und will vorher gemeinsam mit ihrer Familie die Weihnachtszeit genießen. Was ihre berüchtigten akrobatischen Einlagen angeht, setzt die Künstlerin hingegen auf eine neue Gewichtung: Dieses Mal stehen Entertainment und eine ausgelassene Partystimmung im Mittelpunkt.

Die Geburt ihrer zweiten Tochter hatte Helene im Sommer erstmals öffentlich gemacht. Ihr harmonisches Familienleben am Ammersee mit ihrem Partner Thomas Seitel ist für die Sängerin eine große Kraftquelle. "Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen", schrieb sie damals selbst überglücklich an ihre Fans. Die Verbindung zur Familie war für Helene schon immer essenziell, und sie betonte mehrfach, wie viel ihr diese Beziehungen bedeuten. Während ihrer kommenden Tour will sie vermutlich weiterhin versuchen, Berufliches und Privates in einen harmonischen Einklang zu bringen.

