Influencerin Karen Sofía Quiroz Ramírez mit 25 verstorben

Die kolumbianische Biker-Influencerin Karen Sofía Quiroz Ramírez, bekannt unter ihrem Online-Namen "Bikegirl", ist im Alter von 25 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Das berichtet Daily Mail. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch in Floridablanca, Kolumbien. Medienberichten zufolge verlor Karen die Kontrolle über ihr Motorrad und kollidierte zunächst mit einem Lastwagen. Zu allem Unglück wurde sie anschließend von einem weiteren Lkw überrollt.

Lokale Behörden erklärten, dass der Unfall wahrscheinlich durch sogenanntes Lane Splitting verursacht wurde, also das Fahren zwischen zwei Fahrzeugen. Eine offizielle Untersuchung zu den genauen Umständen ihres Todes wurde eingeleitet. Nur wenige Stunden vor dem tödlichen Unfall hatte Karen einen Beitrag auf ihren sozialen Medien geteilt, der nun im Nachhinein für Aufsehen sorgt. Auf Instagram schrieb sie einen Satz, der besonders tragisch wirkt: "Ich hoffe, ich baue keinen Unfall, weil ich ohne meine Brille fahre." Ihre Aussage wurde inzwischen von zahlreichen ihrer Follower aufgegriffen und emotional kommentiert. Noch vier Tage vor ihrem Tod hatte sie ein Video hochgeladen, in dem sie ihr Motorrad pflegte.

Karen hatte sich in den sozialen Medien eine treue Fangemeinde mit ihren Bildern und Clips rund um Motorräder aufgebaut. Mehr als 30.000 Follower verfolgten regelmäßig, was sie postete. Die Faszination für schnelle Maschinen zog sich wie ein roter Faden durch ihr Leben, das sie offenbar mit großer Begeisterung in den Online-Kanälen dokumentierte. Die Nachricht ihres plötzlichen Todes hat nun zahlreiche Bewunderer schockiert und hinterlässt in der Online-Community eine tiefe Lücke.

Instagram / sofia_quiroz10 Karen Sofía Quiroz Ramírez, Influencerin

Instagram / sofia_quiroz10 Karen Sofía Quiroz Ramírez, November 2025

Instagram / sofia_quiroz10 Karen Sofía Quiroz Ramírez, Mai 2025

