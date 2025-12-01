Jason Kelces Trick: So will er Töchter für Sport begeistern

Jason Kelce (38), ehemaliger NFL-Star, hat in seinem Podcast "New Heights" verraten, dass seine vier jungen Töchter aktuell noch wenig Interesse daran zeigen, mit ihm Sport zu schauen. "Meine Töchter schauen noch nicht gern Sport", erklärte der heute als ESPN-Analyst tätige Familienvater in der Episode vom 24. November. Besonders seine älteste Tochter Wyatt, die sechs Jahre alt ist, würde am liebsten Disney-Filme schauen. Doch Jason gibt nicht auf und hat eine Idee: "Ich muss ein Spiel daraus machen." Er glaubt, dass es helfen könnte, wenn er die Spiele mit interaktiven Aktivitäten verbindet, um die Aufmerksamkeit seiner Kinder besser zu halten.

Jason, der mit Ehefrau Kylie Kelce (33) die gemeinsamen Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley großzieht, hat bereits vielfältige Erfahrungen mit dem lebhaften Alltag in einer Großfamilie. Kylie, eine ehemalige Hockeyspielerin und Trainerin, ist glühender Philadelphia-Eagles-Fan – lange bevor sie Jason auf Tinder kennenlernte und 2018 heiratete. Trotz Jasons Rücktritt aus der NFL 2024 und einem Karrierewechsel ins TV-Business bei ESPN ist ihr Familienleben keineswegs weniger fordernd geworden: Zwei der vier Kinder besuchen bereits Kindergarten und Vorschule, was die Terminkalender noch voller macht.

Obwohl der 38-Jährige neben Football auch im familiären Alltag voll eingespannt ist, macht er deutlich, dass die Priorität bei seinen Kindern liegt. Auf die Frage, ob er und Kylie über ein fünftes Kind nachdenken – vielleicht in der Hoffnung auf einen Sohn – reagierte er entspannt. "Wir sind sehr gesegnet, vier gesunde, smarte und charismatische Kinder zu haben", sagte er im Podcast "Bussin' with the Boys". Jason stellte klar, dass er kein bisschen an seiner glücklichen Kinderschar ändern würde und jede Sekunde mit seiner Familie schätzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023