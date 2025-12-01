Diese Pläne hat Thomas Gottschalk für den nahenden Ruhestand

Thomas Gottschalk (75) verabschiedet sich endgültig vom deutschen Fernsehen. Am 6. Dezember wird der Entertainer mit der RTL-Sendung Denn sie wissen nicht, was passiert zum letzten Mal auf der Bildfläche zu sehen sein. Mit Bunte spricht er darüber, was danach passiert – der 75-Jährige, der mehrere Jahrzehnte die TV-Landschaft prägte, erklärt mit einem Augenzwinkern, dass er zwar seinen Job, aber nicht seinen Kopf verlieren werde. Sein Ruhestand soll vor allem durch Reisen, Klavierspielen und das Erlernen einer neuen Sprache zur "Demenzvermeidung" gefüllt werden. Seine TV-Karriere lässt er ohne Reue hinter sich: "Ich bin 75. Andere hören mit 67 auf. Aber jetzt ist gut. Man muss irgendwann ein Ende finden."

Mit Ehefrau Karina plant der Entertainer, seinen neuen Lebensabschnitt in einem gemeinsamen Haus nahe München zu verbringen. Dabei orientiert sich Gottschalk an Schauspiellegende Sean Connery (†90) und seinem Abschied aus der Öffentlichkeit: "Wenn der Anfragen bekam, hat sein Büro zurückgeschrieben: Mr. Connery has retired. Er ist im Ruhestand. Das fand ich auch immer erstrebenswert." Von Wehmut, die Bühne hinter sich zu lassen, fehlt jedoch jede Spur: Thomas blickt mit Stolz sowohl auf eine außergewöhnliche Karriere als auch auf eine Zeit zurück, die er als "die beste im Fernsehen und meines Lebens" bezeichnet. Auch finanzielle Sorgen scheint der Entertainer nach eigenen Worten keine zu haben.

Bereits in den letzten Monaten hatte der Moderator durchblicken lassen, dass ihm die Energie für das Rampenlicht zunehmend fehlt. Auftritte, die ihn bis spät in die Nacht forderten, bezeichnete er selbst als kraftraubend. Dabei ist Thomas' Entscheidung, sich zurückzuziehen, keineswegs überstürzt, sondern scheint gut überlegt. Gemeinsam mit Karina, mit der er seit mehreren Jahren eine Beziehung führt, kann er sich somit ganz auf seine persönlichen Wünsche und ihre gemeinsame Zeit konzentrieren. Und insbesondere auch auf seine Genesung, denn erst kürzlich eröffnete die TV-Legende, an Krebs erkrankt zu sein.

Getty Images Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Bambi-Verleihung 2025