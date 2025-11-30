Millie Bobby Brown widerspricht Mobbing-Vorwürfen über David

Millie Bobby Brown (21) spricht Klartext über ihre Zusammenarbeit mit Co-Star David Harbour (50) – und entzieht damit den Mobbing-Gerüchten rund um das Stranger Things-Duo ihren Nährboden. In neuen Interviews betont die Schauspielerin, dass sie sich am Set sicher gefühlt habe und die Arbeit mit dem Kollegen, der in der Serie ihre Vaterfigur Jim Hopper spielt, auch in harten Momenten getragen war. "Natürlich habe ich mich sicher gefühlt, wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen", sagte Millie zu Deadline.

Zuvor hatte ein Bericht von Daily Mail für Wirbel gesorgt, in dem von Mobbing- und Belästigungsvorwürfen gegen David die Rede war – ausdrücklich nicht sexueller Natur – und von einer internen Prüfung durch Netflix und die Serienschöpfer. Öffentlich bestätigt wurde das nie. Millie stellte in ihren neuen Aussagen den Fokus auf die gemeinsame Arbeit, besonders in Szenen, die körperlich und emotional fordernd sind. Sie sprach von "wirklich intensiven" Momenten, die aus der engen Vater-Tochter-Dynamik zwischen Eleven und Hopper entstehen, und davon, wie sehr sie und David ihre Szenen gemeinsam vorbereiten. "David und ich haben eine großartige Beziehung", erklärte sie und fügte hinzu, sie sei gespannt, wie das Publikum die Abschlusskapitel ihrer Figurenbeziehung aufnehmen werde.

Die Nähe der beiden spiegelt sich seit Jahren auch hinter der Kamera wider. David hat zudem in Interviews immer wieder erzählt, wie sehr ihn die Vaterrolle in "Stranger Things" geprägt hat. Zwischen den Stars hat sich über die Jahre ein familiäres Miteinander entwickelt – mit Routinen, gemeinsamen Vorbereitungen und vertrauten Abläufen am Set. Bereits in den letzten Wochen war zu hören, dass die finale Staffel die Beziehung von Hopper und Eleven noch einmal in den Mittelpunkt rückt und den Figuren ein emotionales Kapitel gönnt. Millies jüngste Aussagen fügen diesem Bild vor allem eines hinzu: ein klares Bekenntnis zur langjährigen Zusammenarbeit und zur Freundschaft innerhalb des Ensembles.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour, April 2025