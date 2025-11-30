Britney Spears zieht einen Umzug nach London in Erwägung

Britney Spears (43) denkt offenbar über einen Neustart fernab der USA nach. Die Sängerin soll einen Umzug nach Großbritannien in Betracht ziehen, möglicherweise sogar nach London. "Britney hat gesagt, dass sie in England leben möchte. Sie erzählt ihrem Umfeld, dass ein Abstecher ins Ausland oder der Abschied von L.A. angenehm wäre. London wäre ihr absoluter Traum", plauderte eine Quelle gegenüber The Sun aus.

Diese Umzugspläne kommen angeblich, weil sich Britney aufgrund der jüngsten Ereignisse stark unter Druck gesetzt fühlt: "Sie steht momentan unter enormem Druck durch Kevins Buch und dessen Behauptungen. In den sozialen Medien häufen sich die besorgten Nachrichten ihrer Fans." Zudem soll die Musikerin befürchten, dass ihr Vater Jamie (73) und ihre Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) sich zusammenschließen könnten, um sie zu einer Behandlung zu bewegen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Medien berichtet, dass sich Familienmitglieder große Sorgen um die Popsängerin machen. Nach einem besorgniserregenden Auftritt vor einer Weinbar habe die Familie versucht, die Musikerin zu kontaktieren – allerdings ohne Erfolg. "Es ist sehr frustrierend, wir wollen uns nur vergewissern, dass es ihr gut geht", verriet ein Angehöriger gegenüber Daily Mail. Demnach ignorierte Britney sämtliche Versuche ihrer Familie, Kontakt aufzunehmen. "Sie antwortet nicht auf SMS, nimmt keine Anrufe an und liest nicht einmal DMs", erklärte er.

