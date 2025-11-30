Ed Sheeran offenbart Eheprobleme im neuen Album

Ed Sheeran (34) lässt die Hüllen fallen: Mit seinem neuen Album "Play" gibt der Sänger einen selten offenen Blick in seine Ehe mit Cherry Seaborn (33). Die Songs erzählen, was die vergangenen Jahre mit ihm gemacht haben, wann es zwischen den beiden krachte und wo die Risse sichtbar wurden – zu Hause in Suffolk, während er um die Welt reiste. Während Ed auf seiner Mathematics World Tour 188 Shows über fünf Kontinente spielte, blieb Cherry mit den Töchtern Lyra und Jupiter daheim. Er singt von Streit, Entfremdung, Reue – und der Angst, als Vater zu kurz zu kommen. Die Einblicke stammen direkt aus den neuen Tracks, die Mirror zusammenfasst.

Der Druck der Distanz, die ständigen Ortswechsel, die verpassten Familienmomente: "Die Blumen in unserem Garten sterben. Wann ist das Wasser versiegt? Uns geht es nicht gut. Wir haben Probleme", singt Ed im Albumtrack "Problems". In "War Game" klingt der Alltag wie ein Marathon: "Jeden Tag fühlen wir uns ausgelaugt. Wir versuchen, mit all den Veränderungen klarzukommen." Er deutet an, wie Streit nach außen drang: "Ich schlucke es herunter, um eine Szene zu vermeiden, aber es bricht nur an öffentlichen Orten aus."

In "Regrets" übernimmt er offenbar Verantwortung: "Ich habe immer gesagt, ich würde die Arbeit pausieren, sobald du da bist. Ohne Struktur bin ich einfach wieder in eine Depression gerutscht." Zugleich blickt er auf die Kinder: "Du bist zu jung, um zu verstehen, dass Papa nach Hause kommt. Ich habe so viel verpasst, das muss ich wirklich wieder gutmachen." Doch nicht alle Songs bleiben im Dunkeln. "Freedom" und "Crashing" klingen wie ein Neustart nach langen Gesprächen, "Technicolour" ist eine Liebeserklärung, und in "Rapture" erneuert Ed ein Gelübde: "Ich will dich nicht nur für die Ekstase. Ich würde alles für uns geben," singt er auf dem Album.

Ed und Cherry kennen sich seit Schulzeiten; sie trafen sich als Kinder, wurden 2015 ein Paar und heirateten 2018. Später folgten die Töchter, 2020 und 2022. Abseits der Bühne pflegt der Musiker ein ruhiges Familienleben in Suffolk, fern vom Blitzlicht. Cherry, die Öffentlichkeit eher meidet, gilt im Umfeld der beiden als Konstante, die Struktur und Heimat bietet, während der Künstler unterwegs ist. Für Ed ist Familie oft Antrieb und Thema seiner Arbeit: Viele seiner Balladen beziehen ihre Wärme aus gemeinsamen Erinnerungen, kleinen Alltagsmomenten und dem Gefühl, nach langen Reisen wieder anzukommen. Dass diese Nähe auch durch Krisen gewachsen ist, schwingt in den neuen Stücken mit – zwischen Sorge, Ehrlichkeit und dem Willen, zusammenzuhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Hewitt / SilverHub / ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei der Warner Music Brit Awards After Party in London

Beretta /Sims /REX /Shutterstock / ActionPress Cherry Seaborn in London