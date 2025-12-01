Mutter-Tochter-Zwillinge: Apple Martin verzaubert im Bikini

Apple Martin (21), die Tochter von Gwyneth Paltrow (53) und Chris Martin (48), sorgte kürzlich mit einem strahlend roten Bikini für Begeisterung bei ihren Fans. Am 23. November teilte sie auf Instagram ein Foto von sich am Strand, das sie mit blauen Augen, lässigen blonden Beachwaves und einem eindrucksvollen Look zeigt. In den Kommentaren häuften sich Komplimente, und viele Follower zogen Vergleiche zu ihren berühmten Eltern. "Du siehst aus wie eine verbesserte Gwyneth", schrieb eine Person, während eine andere anmerkte: "In diesem Bild erkenne ich deinen Vater."

Nicht nur am Strand macht Apple eine beeindruckende Figur, sondern auch auf den roten Teppichen. Eine Woche vor ihrem Strandpost präsentierte sich die angehende Musikerin bei einem Mode-Event in einem asymmetrischen Kleid, kombiniert mit roten Strumpfhosen und einem weißen, großen Pelzmantel. Apples eleganter Look wurde durch ein kunstvoll gestyltes Updo und lockere Haarsträhnen abgerundet. "Ich bin so dankbar, mit so vielen talentierten und freundlichen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen", beschrieb Apple ihren glamourösen Abend in einem Instagram-Post und bedankte sich bei ihrem Styling-Team.

Doch so selbstbewusst Apple heute wirkt, war ihre Kindheit im Rampenlicht nicht einfach. In einem Interview sprach sie offen darüber, wie das ständige Beobachtetwerden durch Kameras und die große Aufmerksamkeit um ihre Familie sie als Kind oft unsicher machte. Ihre berühmten Eltern, die sich nach 13 Jahren Ehe 2016 trennten, legten damals großen Wert darauf, sie und ihren Bruder Moses aus dem Rampenlicht zu halten. Obwohl Apple zunächst zögerte, als Promi-Kind selbst im Fokus zu stehen, hat sie mittlerweile ihren eigenen Weg gefunden und zeigt sich immer mehr von ihrer kreativen Seite – sei es am Strand in einem auffälligen Look oder auf Events, die ihren Stil und ihre Persönlichkeit widerspiegeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / applemartin Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin

Anzeige Anzeige

Instagram / applemartin Apple Martin, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Martin und Gwyneth Paltrow, 2014