Neuer Look: Auf diesem Foto ist Kris Jenner kaum zu erkennen

Beim diesjährigen Thanksgiving überraschte Kris Jenner (70) mit einem völlig neuen Look. In einer Fotoserie, die von ihrer Tochter Khloe Kardashian (41) auf Instagram geteilt wurde, zeigte die Reality-TV-Ikone ihren frischen Style: ein superkurzer Bob mit prägnanten Ponyfransen. Gekleidet in ein tiefgrünes Kleid mit passender Strickjacke und großen goldenen Ohrringen posierte Kris elegant mit einem Martini in der Hand. Der festliche Anlass fand in einem luxuriösen Ambiente statt, während der Familienmatriarchin ihre Enkelkinder Gesellschaft leisteten.

Khloe postete die Bilder mit dem Titel "Forever Thankful" und strahlte ebenfalls an der Seite ihrer Kinder True und Tatum, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (34) großzieht. Neben ihren eigenen Kindern ließ sich Khloe auch mit den Kindern ihrer Geschwister ablichten, darunter Dream, die Tochter von Rob Kardashian (38), und Chicago sowie Saint, die beiden Kinder ihrer Schwester Kim Kardashian (45), wie berichtet. Vor einem prächtig geschmückten Weihnachtsbaum wurden fröhliche und teilweise witzige Schnappschüsse eingefangen, in denen die Kinder mit ihren schicken Designer-Outfits den Feiertag genossen.

Kris Jenner selbst ist bekannt für ihre gewagten Entscheidungen in Sachen Stil und Schönheit, was sie erneut mit ihrem neuen Look und ihrem kürzlich enthüllten Facelift, durchgeführt vom prominenten Chirurgen Dr. Steven Levine, unter Beweis stellte. Bereits in der Vergangenheit hatte sie sich von einem anderen Arzt liften lassen, als Teil ihres persönlichen Ansatzes für ein selbstbewusstes Älterwerden. Auch ihre Tochter Kylie Jenner (28), die ebenfalls offen für kosmetische Verbesserungen ist, begleitet sie regelmäßig bei solchen Schritten, so Daily Mail. Diese Mutter-Tochter-Dynamik zeigt, wie nahestehend ihre Familie trotz ihrer öffentlichen Präsenz bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Kirs Jenner mit ihrem neuen Look.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kris Jenner an Thanksgiving.