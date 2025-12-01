Jessica Simpson und Ex Eric feierten Thanksgiving zusammen

Jessica Simpson (45) und Eric Johnson (46) haben das diesjährige Thanksgiving zusammen mit ihren drei gemeinsamen Kindern bei Jessicas Mutter gefeiert. Dies bestätigte die Sängerin selbst gegenüber TMZ. "Natürlich haben wir zusammen gefeiert, er ist der Vater meiner Kinder", plauderte sie aus und fügte hinzu, dass auch alle Großeltern der Kinder anwesend waren. Die Sängerin betonte dabei, wie wichtig es ihr sei, als Familie zusammenzuhalten und für ein liebevolles Umfeld zu sorgen, auch wenn die beiden nicht mehr zusammen sind.

Im Gespräch stellte die Musikerin zudem klar, wie wichtig Respekt im Alltag als getrennte Eltern sei. "Egal, was ist, dein Kind ist immer zur Hälfte der andere Elternteil. Man sollte immer respektvoll sein, was man sagt, damit die Kinder immer eine gute Sicht darauf haben", erklärte sie und hob "bedingungslose Liebe" als Grundprinzip hervor. Bereits im Sommer hatten die beiden gezeigt, wie gut ihr Familienkurs funktioniert: Zum zwölften Geburtstag von Ace kamen sie für eine gemeinsame Six-Flags-Feier zusammen.

Trotz allem genießt Jessica ihr Singleleben in vollen Zügen. Bereits im September hatte die Künstlerin bei den MTV Video Music Awards für Aufsehen gesorgt, als sie auf dem roten Teppich ganz offen über ihr Liebesleben sprach. "Ich bin sehr Single", bekannte die Sängerin lachend gegenüber E! News und schwärmte: "Es gibt gerade viele heiße Männer! Ich bin Single, also ist im Moment jeder sexy." Besonders beeindruckt zeigte sie sich damals von Charlie Hunnam (45), James Franco (47) und Jamie Dornan (43).

Getty Images Sängerin Jessica Simpson und Ex-Sportler Eric Johnson

Getty Images Jessica Simpson bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena, Elmont, New York

Getty Images Jessica Simpson bei der Weltpremiere von Hulus "All's Fair" im DGA Theater Complex in Los Angeles