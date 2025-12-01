George Clooney erhält 2026 den begehrten Chaplin-Preis

George Clooney (64) wird im kommenden Jahr mit dem prestigeträchtigen Chaplin Award des Film at Lincoln Center ausgezeichnet. Die feierliche Gala findet am 27. April 2026 in der Alice Tully Hall in New York statt. Mit diesem Preis ehrt das Lincoln Center den Schauspieler für seine außergewöhnliche Karriere in der Filmwelt sowie für sein herausragendes humanitäres Engagement. George blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Er spielte sich mit Filmen wie "Out of Sight", "Syriana" und der "Ocean's"-Filmreihe in die Herzen von Fans und Kritikern. Zuletzt glänzte er in dem Film "Jay Kelly", der im September beim 63. New York Film Festival Premiere feierte und in dem er einen alternden Schauspieler verkörpert.

Daniel Battsek, Präsident des Film at Lincoln Center, lobte nicht nur Georges schauspielerische Fähigkeiten, sondern auch seinen Einfluss hinter der Kamera als Produzent und Regisseur. "Von preisgekrönten Darbietungen bis hin zu hochgelobten Regiearbeiten bringt George Intelligenz, Handwerkskunst und ein starkes soziales Bewusstsein in alles ein, was er tut", erklärte Daniel laut Deadline. Der Chaplin Award wird seit 1972 vergeben. Frühere Preisträger sind unter anderem Meryl Streep (76), Robert Redford (†89) und Martin Scorsese (83). Auch Dan Stern, Vorsitzender des FLC-Vorstands, würdigte Georges Kombination aus Talent, Großzügigkeit und Einsatz für Menschenrechte.

Der Schauspieler ist für sein soziales Engagement bekannt. Seit Jahren setzt er sich besonders für Krisenregionen wie Darfur und Sudan ein und nutzt seine Prominenz, um globale Themen ins Rampenlicht zu rücken. Gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney (47), einer Menschenrechtsanwältin, engagiert er sich intensiv für soziale und humanitäre Projekte. Das Paar, das 2017 Zwillinge bekam und eine harmonische Ehe ohne Streit führt, lebt abwechselnd in den USA und Großbritannien, wo Amal als Gastprofessorin an der Uni in Oxford tätig ist. Die beiden scheinen mühelos den Spagat zwischen Glamour und Einsatz für das Gemeinwohl zu meistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Imago George und Amal Clooney auf dem Roten Teppich bei der Eröffnung des New York Film Festival

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024