Fieser Zuruf bei Adam Sandlers erstem Stand-up-Comedy-Gig

Adam Sandler (59) lässt in einem exklusiven Ausschnitt zur neuen Folge der Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction" mit David Letterman (78) eine peinlich-komische Erinnerung aus Teenager-Tagen aufleben. Der Schauspieler erzählt, wie er als Highschool-Schüler in Boston bei einem seiner ersten Stand-up-Auftritte auf der Bühne stand – und niemand lachte. Fünf Minuten lang Stille, bis aus dem Publikum ein einzelner Kommentar kam: "Er trägt eine Zahnspange!" Das passierte bei einem Comedy-Abend in einem Club, zu dem ihn sein älterer Bruder gebracht hatte.

Der "Kindsköpfe"-Star erklärt, dass sein Bruder, damals Student an der Boston University, ihn kurzerhand zum Auftritt anmeldete: Beim Familienessen fragte er, ob Adam "bereit" sei – und legte nach: "Heute Abend." Auf die Frage nach seinem Material habe er spontan geantwortet, er spreche einfach "über Oma". Zu Hause habe er seine Großmutter oft imitiert und damit den Vater zum Lachen gebracht. Auf der Bühne kam die Nummer jedoch nicht zum Einsatz – und genau das bereut der 59-Jährige heute.

Als David in der Sendung schließlich sagt, er wolle "ein bisschen Oma" hören, liefert Adam – und zwar mit einer Anekdote, die in seiner Familie Kultstatus hat. Er erinnert sich an einen Besuch in Florida: morgens geduscht, abends noch einmal, worauf seine Großmutter trocken bemerkte: "Du nimmst viele Duschen!" Der "50 erste Dates"-Hauptdarsteller bejahte, und sie legte nach: "Ich glaube, du onanierst da drin." "Das hätte ich damals erzählen sollen", sagt der vermögende Comedian in der Show. Die Folge mit Adam ist ab 1. Dezember auf Netflix zu sehen.

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images David Letterman moderiert die "Late Show" 2015

Getty Images Adam Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York