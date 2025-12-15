Polizeieinsatz: Rob Reiner und Frau Michele tot aufgefunden

Erschütternder Fund in West Los Angeles: In einem Haus in Brentwood, das Regisseur Rob Reiner (78) und seine Frau Michele gehört, sind am Sonntag zwei Menschen tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 15:30 Uhr an die Adresse in der Chadbourne Avenue gerufen und stießen im Inneren auf einen Mann und eine Frau. In einem Statement gegenüber der LA Times bestätigten Angehörige nun, dass es sich bei den Verstorbenen um Rob und seine Frau handelt. "Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind zutiefst erschüttert über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unglaublich schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre."

Die genauen Umstände, die zu ihrem Tod führten, bleiben weiterhin unklar. Auch die möglichen Hintergründe sind noch Gegenstand der Untersuchungen. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt und forensische Experten hinzugezogen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Wie ABC News berichtet, sollen Polizeiquellen gegenüber dem Magazin bestätigt haben, dass inzwischen wegen Mordes ermittelt wird.

Rob ist als Schauspieler und Regisseur international bekannt, unter anderem für die Kultromanze "Harry und Sally". Privat gilt seine Ehe mit Michele als feste Konstante. Die beiden lernten sich Ende der 1990er kennen und lieben. In Interviews schwärmte der Filmemacher häufig von seiner Frau und betonte 2014 gegenüber AARP, Michele sei seine "beste Freundin". Das Paar hat drei Kinder: Jake, Nick und Romy.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner und Michele Reiner bei den Kennedy Center Honors in Washington, DC, am 3. Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner bei der Vorführung von "Misery" beim TCM Classic Film Festival im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner und Michele Singer bei der Premiere von "For Your Consideration" in Los Angeles, 13. November 2006

Anzeige