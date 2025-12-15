Netflix-Hit: Reese Witherspoon verfilmt Bestseller-Drama

Reese Witherspoon (49) und Harlan Coben haben sich zusammengetan, um Emily Giffins (53) Bestseller "All We Ever Wanted" als Serie für Netflix zu adaptieren. Das skandalträchtige Drama, das von Geheimnissen, Klassenkonflikten und einer pikanten Liebesaffäre erzählt, verspricht spannende Unterhaltung. Hintergrund der Geschichte ist laut Deadline eine wohlhabende Vorstadtgemeinde, in der die Wege der glamourösen Nina Browning und des hart arbeitenden alleinerziehenden Vaters Tom Volpe aufeinandertreffen. Ein Partyfoto, das in den sozialen Medien die Runde macht, entfacht eine Lawine aus Konflikten und Schuldzuweisungen, die die gesamte Nachbarschaft in Aufruhr versetzt.

Hinter der Kamera bringen Reese und Bestsellerautor Harlan Coben, beide ausführende Produzenten, ihre Expertise ein. Harlan hat bereits zahlreiche erfolgreiche Serienadaptionen seiner Werke mit Netflix verwirklicht, darunter elf Produktionen in den letzten sieben Jahren. Auch Jessica Goldberg, bekannt für ihre Arbeit an Serien wie "The Path", wird als Showrunnerin die kreative Leitung übernehmen. Wann die Serie erscheint oder wer Teil des Casts sein wird, ist noch nicht bekannt, doch die Zusammenarbeit von so vielen hochkarätigen Namen lässt auf ein weiteres Highlight auf Netflix hoffen.

Reese Witherspoon ist für ihre Vielseitigkeit bekannt, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Mit ihrem Produktionsunternehmen Hello Sunshine hat sie zahlreiche Projekte realisiert, die starke weibliche Figuren und Geschichten in den Mittelpunkt stellen. Ihre Partnerschaft mit Harlan Coben ist nicht neu: Gemeinsam veröffentlichten sie kürzlich den Thriller "Gone Before Goodbye", der ebenfalls ein großer Erfolg wurde. Harlan hingegen gilt als Garant für spannende Serienadaptionen, die weltweit ein Millionenpublikum fesseln. Mit dieser neuen Zusammenarbeit setzen beide ihre Erfolgsgeschichte fort und liefern frischen Stoff für Fans von Dramen und Thrillern.

Getty Images Reese Witherspoon, Januar 2025

Getty Images Emily Griffin, US-Schriftstellerin

Instagram / reesewitherspoon Harlan Coben und Reese Witherspoon