Unbeschreiblich: Melina Hoch über Babys ersten Tritte

Melina Hoch (29) erwartet mit Partner Max Bornmann (29) ihr erstes Baby – und lässt ihre Community an einem sehr intimen Schwangerschaftsmoment teilhaben. Die Reality-TV-Bekanntheit beantwortete in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram, wie sich die ersten spürbaren Tritte ihres Babys angefühlt haben: "Anfangs etwas unheimlich, aber gleichzeitig auch wunderschön. Ich finde, man kann das Gefühl auch gar nicht so richtig beschreiben." Mit Humor erzählte sie zudem, dass die Kindsbewegungen mittlerweile so kräftig seien, dass sie genau darauf achten müsse, wie sie sitzt.

Trotz der Vorfreude auf die Geburt ihres Babys gab Melina auch zu, dass sie großen Respekt vor dem anstehenden Ereignis und den ersten Tagen danach habe. "Ich hab sooo viele Gedanken", schrieb sie in ihrer Story. Gleichzeitig zeigte sie sich optimistisch und dankbar: "Aber ich weiß, dass wir das schon hinbekommen und ich bin unfassbar dankbar für unsere beiden Familien." Besonders den ersten Augenblicken zu Hause als kleine Familie blickt sie mit Vorfreude entgegen: "Ich freue mich schon auf den Moment, wenn wir zu dritt zu Hause ankommen und uns fragen, was machen wir jetzt?"

Melina teilt regelmäßig Details aus ihrem Alltag und lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Ihr Partner Max wird dabei als fester Halt sichtbar, der zusammen mit ihr den neuen Lebensabschnitt vorbereitet. Die werdenden Eltern haben sich in den vergangenen Monaten häufig gemeinsam in den sozialen Medien gezeigt und dabei Vorbereitungen für das neue Familienmitglied getroffen. Ob sie nach der Geburt weiterhin so offen über ihr neues Leben als Mama berichten wird? Ihre Fans hoffen es sicherlich.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, November 2025

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, September 2025