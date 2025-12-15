Dominik Bruntner und GNTM-Star Jolina Fust sind verlobt

Große Gefühle unter Palmen: Dominik Bruntner (32) hat auf Mauritius um die Hand von Jolina Fust (28) angehalten – und bekam das ersehnte Ja. Der frühere Mister Germany teilte auf Instagram ein Video, das den Antrag am Strand zeigt. Mit dabei: ein roter Teppich, ein Herz aus roten Blumen und der obligatorische Kniefall vor seiner Freundin. Untermalt wird der Moment von Ed Sheerans Lied "Perfect". Jolina hält sich gerührt die Hände vors Gesicht, dann beugt sie sich zu Dominik herunter und nickt. "Sie hat Ja gesagt", schrieb Dominik zu den Szenen.

Freunde und Fans der beiden freuen sich sichtlich über die Verlobungs-News. "Herzlichen Glückwunsch", gratuliert Daniela Büchner (47). Weitere Kommentare, die einen ähnlichen Wortlaut haben, reihen sich unter den Worten von Danni ein. Das Paar ist seit 2019 zusammen und lebt seit 2021 auf Mallorca. Für Dominik, der 2017 zum Mister Germany gekürt wurde und später bei Temptation Island zu sehen war, ist es der nächste große Schritt mit seiner Partnerin. Jolina wurde 2014 bekannt, als sie bei Germany's next Topmodel den zweiten Platz hinter Stefanie Giesinger (29) belegte.

Schon vor zwei Jahren hatte die Influencerin im Interview mit Promiflash ganz offen verraten, wie sie sich ihren Heiratsantrag wünschte. "Hauptsache nicht auf dem Sofa", betonte Jolina damals und fügte hinzu: "Ich habe gesagt, am Strand wäre schon schön mit dem Meer im Hintergrund." Dominik zeigte sich schon damals überzeugt, dass er ihre Wünsche erfüllen könne. "Da gibt es auch so gute Locations, also es wird ja gar nicht schlecht, das geht gar nicht", erklärte das Model im selben Gespräch.

Anzeige Anzeige

Instagram / jolina_f Dominik Bruntner und Jolina Fust im Oktober 2023 auf Mallorca

Anzeige Anzeige

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Defrance/ Action Press Dominik Bruntner und Jolina Fust 2019

Anzeige