Körperverletzung: Trey Songz wurde erneut festgenommen

Musiker Trey Songz (41), mit bürgerlichem Namen Tremaine Neverson, wurde am vergangenen Sonntag aufgrund einer mutmaßlichen Gewalttat festgenommen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 6. Dezember im Dramma Night Club am Times Square, als Trey und seine Begleiter gegen vier Uhr morgens zum Verlassen des Lokals aufgefordert wurden. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 41-Jährige daraufhin einen Mitarbeiter des Clubs ins Gesicht geschlagen haben, was bei diesem zu Schwellungen und erheblichen Schmerzen führte. Nach seiner Vorführung vor einem Gericht in Manhattan wurde Trey wegen Sachbeschädigung zweiten Grades und Körperverletzung dritten Grades angeklagt, so The Post. Zudem erhielt der Angestellte des Clubs eine Schutzanordnung gegen den Sänger.

Bei seinem jüngsten Gerichtstermin erschien Trey mit Kapuze über dem Gesicht und ohne öffentliche Stellungnahme, während der Richter ihn gegen Auflagen wieder auf freien Fuß setzte. Die Entscheidung basierte auf seiner Vorgeschichte rechtlicher Auseinandersetzungen, welche ihn nach Ansicht des Gerichts als wiederholtes Risiko einstuft. Sein nächster Verhandlungstermin ist für den 18. Februar angesetzt. Bereits in der Vergangenheit sorgte der Sänger mit anderen Vorfällen für Schlagzeilen: 2016 eskalierte ein Konzert in Detroit, bei dem er Bühneninventar in die Menge warf. Weitere Vorfälle beinhalteten Auseinandersetzungen bei einem Footballspiel 2021 und Vorwürfe sexueller Gewalt, von denen einige später fallen gelassen wurden, andere jedoch in teils vertraulichen Einigungen mündeten.

Abseits seiner wiederholten juristischen Probleme galt Trey einst als eine der großen Stimmen des R&B mit Hits wie "Na Na" und "Bottoms Up". Sein Erfolg brachte ihm nicht nur Ruhm, sondern auch treue Fans, die ihn durch die Höhen und Tiefen seiner Karriere begleiteten. Trotz seiner musikalischen Erfolge wird der Künstler zunehmend mit Negativ-Schlagzeilen assoziiert, was seinen Ruf in den letzten Jahren stark belastet hat. In Interviews und sozialen Medien zeigt sich der Sänger weiterhin öffentlichkeitswirksam und polarisierend – ein Aspekt, der sowohl seine Karriere als auch sein Privatleben nachhaltig prägt.

Getty Images Trey Songz im Dezember 2018

Getty Images Trey Songz, Rapper

Getty Images Trey Songz, Rapper