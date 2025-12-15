Brendan Fraser offenbart: Dwayne Johnson als Erfolgspate

Brendan Fraser (57) und Dwayne Johnson (53), die 2001 beim Film "Die Mumie kehrt zurück" gemeinsam vor der Kamera standen, sind kürzlich für die "Actors on Actors"-Reihe des Magazins Variety und des Fernsehsenders CNN zusammengekommen. Dabei fand Brendan, der für seine Rolle in "The Whale" einen Oscar gewann, bewegende Worte über seinen ehemaligen Kollegen. "Dwayne, du bist eine Art Pate des Erfolgs dieses Projekts. Danke dafür", sagte er. Der Anlass: Dwaynes öffentliche Unterstützung nach der minutenlangen Standing Ovation für "The Whale" bei den Filmfestspielen von Venedig 2022. Damals teilte der Jumanji-Star den emotionalen Moment auf X und schickte eine herzliche Botschaft an Brendan.

Dwayne erinnerte sich daran, wie sehr ihn Brendans emotionaler Moment bei der Premiere von "The Whale" berührte. "Ich war so glücklich für dich und fühlte solch eine Freude für meinen Freund", erklärte er und fügte hinzu, dass dieser Moment eine Inspiration für ihn gewesen sei. Diese führte ihn letztlich dazu, an dem biografischen Drama "The Smashing Machine" mitzuwirken, in dem er die Rolle der UFC-Legende Mark Kerr übernahm. Dwayne lobte die Zusammenarbeit mit Benny Safdie (39) und Emily Blunt (42) und beschrieb die Fertigstellung des Films als eine ganz neue Erfüllung: "Das war mein Befreiungsschlag. Ich hatte das Gefühl, in meiner gesamten Karriere noch nie so befreit aufgeatmet zu haben."

Die emotionale Unterstützung, die Brendan und Dwayne einander zukommen lassen, spricht für ihre enge Verbindung seit ihrem gemeinsamen Filmdebüt vor über zwei Jahrzehnten. Dwayne hob dabei besonders hervor, dass Brendan ihn 2001 herzlich in das "Die Mumie"-Franchise aufgenommen habe, was der Wrestler als seinen ersten Schritt ins Filmbusiness sieht. Auf X schrieb Dwayne einst: "Er unterstützte mich, als ich in 'Die Mumie' meine allererste Rolle bekam, und das hat meine Karriere in Hollywood gestartet." Diese gegenseitige Wertschätzung scheint auch nach all den Jahren ungebrochen zu sein – eine seltene Freundschaft in der schillernden Welt Hollywoods.

Getty Images/ Imago Collage: Brendan Fraser und Dwayne Johnson

Getty Images Brendan Fraser, 2023

Imago Dwayne "The Rock" Johnson als Scorpion King in einer Szene aus "Die Mumie kehrt zurück"