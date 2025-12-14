Marilyn Monroes letztes Interview wird 2026 veröffentlicht

Ein bislang verborgener Schatz aus Marilyn Monroes (†36) letztem Sommer kommt ans Licht: Im Mai 2026 erscheint mit "Marilyn: The Lost Photographs, the Last Interview" erstmals das vollständige Gespräch, das Richard Meryman nur wenige Wochen vor Marilyns Tod 1962 mit der Schauspielerin führte – begleitet von bisher unveröffentlichten Bildern des Fotografen Allan Grant. Der Band kommt laut People am 5. Mai 2026 in den Handel und erscheint weltweit. Möglich gemacht wurde die Veröffentlichung von den Nachlassverwaltern Jason Greene und Chris Flannery, die die Originalbänder und das Fotoarchiv sicherten. Das Timing ist kein Zufall: Der Release erfolgt knapp einen Monat vor dem Datum, an dem Marilyn ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Der Verlag Weldon Owen beschreibt das Projekt als Momentaufnahme an einer Weggabelung: Marilyn war 36, haderte mit Ruhm und Rollenbildern und steckte zugleich im Rechtsstreit um den Film "Something’s Gotta Give". Aus dem stundenlangen Gespräch erschien 1962 nur ein kleiner Teil im Life-Magazin. "Als sie starb, nur zwei Tage nach Veröffentlichung des Artikels, legte Meryman das vollständige Transkript und die Originalbänder ab – und sie verschwanden aus der Öffentlichkeit", heißt es in der Buchbeschreibung.

Auch die Fotos von Grant, die Marilyn zu Hause und ungeschminkt zeigen, waren nur in acht Motiven gedruckt worden – obwohl zwölf Filmrollen existierten. "Die komplette Session zu entdecken – über vierhundert Fotos und vier Stunden, in denen Marilyn frei spricht – war wie eine versiegelte Zeitkapsel", sagte Greene laut dem Magazin People. Chris Flannery ergänzte: "Was Grant und Meryman festhielten, ist die Marilyn, die die Welt nie sehen durfte."

Getty Images Marilyn Monroe 1954

Getty Images Marilyn Monroe, amerikanische Filmikone

Getty Images Schauspielerin Marilyn Monroe