Kimora Lee Simmons entsetzt über Tochters Flirt mit Älterem

Die Modewelt war schockiert, als bekannt wurde, dass Aoki Lee Simmons (23), die Tochter von Kimora Lee Simmons (50), eine Romanze mit dem 44 Jahre älteren Restaurantbesitzerr Vittorio Assaf eingegangen war. Jetzt bricht Kimora ihr Schweigen und enthüllt ihre wahren Gefühle zu dieser kontroversen Beziehung! In einem explosiven Interview im "Not Skinny But Not Fat"-Podcast gesteht Kimora erstmals öffentlich: "Ich denke, das ist räuberisch und ziemlich verrückt." Die Unternehmerin zeigt sich schockiert über die Liaison ihrer Tochter mit dem damals 65-jährigen Gründer der Serafina Restaurant Group. "Ich lasse meine Kinder ihre eigenen Fehler machen", erklärt sie im Interview, doch ihre Besorgnis ist unüberhörbar. Aoki und Vittorio lernten sich im April 2024 während eines Urlaubs in St. Barths kennen – einem beliebten Reiseziel der Simmons-Familie. Was als harmloser Urlaubsflirt begann, entwickelte sich schnell zu einem Medienspektakel, das die gesamte Familie in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.

Besonders schmerzhaft für Kimora: Sie erfuhr von der Beziehung ihrer Tochter nicht etwa durch ein vertrautes Gespräch, sondern durch die Medien! "Es ging von 0 auf 100 wirklich schnell, und ich dachte mir: 'Aoki, ich wusste nicht einmal, dass das ein Ding war.' Ich erfuhr es, als die Welt es erfuhr", so Kimora sichtlich bewegt. Die Situation wurde für Kimora noch komplizierter, da sie Vittorio bereits kannte: "Ich kenne diesen Mann. Aber ich kannte ihn nicht in dieser Konstellation mit meinem Kind." Seine Reputation "gehe ihm wohl voraus", formuliert sie vorsichtig im Podcast. Nur vier Tage nachdem People die Beziehung bestätigt hatte, war der Spuk auch schon wieder vorbei. Ein Insider aus der Simmons-Familie verriet damals: "Es ist nicht nur 'vorbei', es war nie etwas." Doch die Nachwirkungen beschäftigen die Familie noch heute. "Aoki lernt, ihr Privatleben in einer öffentlichen Sphäre zu navigieren. Und das kann schwierig sein", so der Familieninsider.

Abseits der Schlagzeilen pflegt die Familie enge Bande. Aoki, die ihre Modelkarriere beendet hat, und ihre Schwester Ming Lee Simmons (25) treten oft gemeinsam auf und stehen ihrer Mutter nahe. Kimora ist Mutter von fünf Kindern und hält den familiären Zusammenhalt hoch, auch wenn das Leben im Rampenlicht manchmal laut wird. Vater von Aoki und Ming ist Russell Simmons (68). In Interviews sprach die Familie wiederholt darüber, wie wichtig offene Gespräche am Tisch und gegenseitige Unterstützung sind, wenn das Private plötzlich öffentlich wird.

Getty Images Kimora Lee Simmons, 2023

Getty Images Kimora Lee Simmons und Aoki Lee Simmons, 2023

Instagram / kimoraleesimmons Kimora Lee Simmons und ihre Kinder im Februar 2024