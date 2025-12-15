Ben Affleck: Unangenehmes Treffen mit beiden Ex-Frauen

Seltener Doppel-Auftritt in Los Angeles: Ben Affleck (53) tauchte am Freitagabend mit Sohn Samuel (13) und Ex-Frau Jennifer Garner (53) zu einer Schulaufführung auf – und traf dort unter demselben Dach auch auf Jennifer Lopez (56). Während der Schauspieler mit Samuel über den Parkplatz lief und dicht bei Garner blieb, mischte sich die Sängerin im Foyer unter Eltern und Kindern und plauderte angeregt. Ein direktes Gespräch zwischen Ben und Jennifer blieb aus, beide hielten Abstand und bewegten sich in getrennten Grüppchen. Samuel stoppte jedoch kurz und wechselte ein paar freundliche Worte mit seiner Ex-Stiefmama. Der Abend drehte sich um die Kids, die auf der Bühne standen – und alle Erwachsenen blieben sichtbar höflich auf Distanz.

Fotos von der Veranstaltung zeigen die Ex-Partner wenige Meter voneinander entfernt in einem vollen Gang, ohne sichtbaren Austausch. Laut Daily Mail erklärte ein Augenzeuge: "Ben sprach mit anderen", habe Jennifer draußen jedoch nicht "wahrgenommen", als die Gäste eintrafen. Jennifer erschien demnach mit Manager Benny Medina und ihrer Mutter Guadalupe Rodríguez, Ben fuhr gemeinsam mit Garner vor. Nach der Vorstellung verließen die beiden die Veranstaltung erneut zusammen, während Lopez mit ihrem Team separat das Theatergelände verließ.

Die Beziehungsgeschichte von Ben und Jennifer Lopez ist geprägt von Höhen und Tiefen, seit sie Anfang der 2000er Jahre erstmals als Paar für Schlagzeilen sorgten. Nach einer langen Trennung fanden sie viele Jahre später wieder zusammen, nur um ihre Beziehung und schließlich ihre Ehe Anfang des Jahres erneut zu beenden. Die Kinder aus beiden Familien scheinen jedoch noch immer harmonisch miteinander verbunden zu sein, was zeigt, dass die familiären Bande auch über getrennte Wege hinaus Bestand haben können. Garner, die seit der Trennung von Ben eine vertrauensvolle Basis mit ihm bewahrt hat, ist oft bei familiären Anlässen an seiner Seite zu sehen – ein Zeichen dafür, wie komplex, aber unverzichtbar solche Beziehungen sein können.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Imago Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Garner, April 2024