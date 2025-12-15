Kristen Stewart schwärmt vom Eheleben mit Dylan Meyer

Kristen Stewart (35) hat Einblicke in ihre Ehe mit Dylan Meyer (38) gegeben, die sie vor acht Monaten in Los Angeles feierlich geschlossen hat. Die intime Hochzeit fand im mexikanischen Restaurant Casita Del Campo statt, und für die Schauspielerin hat sich seitdem einiges verändert. "Es ist so schön, eine Familie zu haben", sagte sie im Interview mit Esquire. Das Zusammenleben mit der Drehbuchautorin habe ihr gezeigt, wie wichtig es sei, sich mit handverlesenen Menschen zu umgeben. Die beiden, die seit 2019 ein Paar sind, genießen gemeinsame Momente mit ihren Haustieren – einem Hund und zwei Katzen – und entdecken dabei ihre Vorliebe für Literatur neu.

Beim Vorlesen von Klassikern wie "Jane Eyre" und "Wuthering Heights" könne Kristen ihrer Frau und den Tieren einen besonderen Einblick in ihre Gedankenwelt geben – ein Ritual, das beiden Kraft und Freude schenkt. Trotz der gemeinsamen Harmonie legt Kristen aber auch großen Wert auf ihre eigene Zeit. Früh am Morgen nehme sie sich oft ein bis zwei Stunden für sich, bevor ihre Partnerin aufsteht. "Ich bin selten allein", beschreibt sie ihre Sehnsucht nach diesen ruhigen Momenten, wie People berichtet. Das Ehepaar pflegt zudem seine kreative Bindung: Gemeinsam haben sie 2023 das Produktionsunternehmen Nevermind Pictures gegründet und arbeiten an verschiedenen Projekten.

Kristen, die für ihre Rolle als Prinzessin Diana (†36) in "Spencer" gefeiert wurde, hat auch beruflich eine aufregende Zeit hinter sich. Ihr Regiedebüt "Chronology of Water" wird am 9. Januar in den gesamten USA veröffentlicht und hat bereits beeindruckende Kritikerbewertungen erhalten. Dylan ist dabei nicht nur persönliche Unterstützung, sondern auch eine treibende Kraft im Team. Die beiden haben offenbar nicht nur privat, sondern auch beruflich die ideale Balance gefunden, was ihre Partnerschaft weiter stärkt. Auch in der Vergangenheit sprach Kristen bereits bewundernd über Dylans Einfluss, der ihre Kreativität beflügelt und ihr Leben bereichert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Stewart mit ihrer Partnerin Dylan Meyer bei den Oscars 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart bei den Oscars 2022 in Hollywood