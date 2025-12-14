Amy Schumer teilte kurz vor Trennung Chris' lobenden Post

Amy Schumer (44) hat sich von Chris Fischer getrennt – und die Nachricht kam unmittelbar, nachdem sie ihn noch öffentlich gelobt hatte. Am Freitag machte die Comedian auf Instagram klar, dass sie und der Koch nach sieben Jahren Ehe getrennte Wege gehen und die Entscheidung gemeinsam getroffen haben. Die Trennung sei einvernehmlich, betonte Amy. Bemerkenswert: Nur wenige Stunden zuvor teilte sie einen Rückblick auf ihre Endometriose-Operation von 2021, in dem sie Chris hervorhob.

In dem Throwback-Clip ist Amy nach der Narkose im Krankenhausbett zu sehen. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Gerade das hier von vor Jahren gefunden. Mein wahrstes Ich. Chris mochte es." In dem Video selbst sagte sie damals mit geschlossenen Augen: "Wir sitzen an der Bar, wir nehmen ein paar Drinks. Wir haben einfach eine großartige Zeit." Chris ist offenbar hinter der Kamera zu hören und lacht.

Nur einen Wisch nach oben folgt der entscheidende Post, in dem die "I Feel Pretty"-Darstellerin die Trennung von ihrem langjährigen Partner verkündet. "Bla bla bla Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach 7 Jahren zu beenden. Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Sohn großzuziehen. Wir würden es schätzen, wenn die Menschen unsere Privatsphäre in dieser Zeit respektieren", schrieb sie auf Instagram. Mit typisch trockenem Humor legte sie nach: "Einvernehmlich und nur Liebe und Respekt! Familie für immer."

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer, Ex-Paar

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer im Juni 2018

Imago Amy Schumer und Chris Fischer, Februar 2025