Taylor Swifts Tänzer Kameron erobert die Social-Media-Welt

Taylor Swift (36) hat mit ihrer gigantischen "Eras Tour" Geschichte geschrieben, und an ihrer Seite: Kameron Saunders, ein Tänzer, der mittlerweile selbst zum Star avanciert ist. Die zweijährige Welttournee mit 149 Konzerten in 21 Ländern war für viele Beteiligte ein Karrierehöhepunkt – auch für Kameron. Doch der Weg dorthin war keinesfalls einfach, denn der talentierte Tänzer hätte das geheime Casting beinahe verpasst. Das Problem? Ihm fehlte das Geld für ein Flugticket. Sein Bruder Khalen Saunders sprang in letzter Sekunde ein und finanzierte die Reise – eine Entscheidung, die Kamerons Leben komplett verändern sollte. Er tanzte sich durch und bekam einen der raren Plätze im Ensemble der "Eras Tour". Auf Instagram hat sich der gebürtige St. Louis-Bewohner mittlerweile zu einem eigenständigen Star entwickelt, der Millionen von Followern mit seinen Behind-the-Scenes-Momenten und seiner authentischen Persönlichkeit begeistert.

In der sechsteiligen Disney+-Dokuserie "The End of an Era" stiehlt Kameron allen die Show. Besonders bewegend ist ein Gespräch mit seiner Mutter Kim Hamilton vor einer der Shows, das die emotionale Tiefe hinter den glitzernden Bühnenauftritten offenbart. Kim, die wegen Knieproblemen eigentlich einen Rollstuhl benötigt, zeigt ihre unbändige Vorfreude auf die Performance ihres Sohnes: "Meinem Knie geht es besser, und ich will wirklich nicht im Rollstuhl sein. Ich brauche ihn ein bisschen, aber ich will tanzen!" – ein Moment, der Kameron zu Tränen rührt. "Meine Mutter hat viel geopfert, damit mein Bruder und ich Erfahrungen machen konnten. Mein Bruder verliebte sich in den Sport, ich verliebte mich in den Tanz", so Kameron in der Doku. Der Tänzer öffnet sich auch über schwierige Erfahrungen zu Beginn seiner Karriere. "Ich hatte viele Lehrer und Professoren, die nicht so freundlich waren, hauptsächlich wegen meines Gewichts. Sie behaupteten, wenn ich ein professioneller Tänzer werden wollte, müsste ich abnehmen", erinnert er sich. Heute steht er auf den größten Bühnen der Welt und ist ein inspirierendes Vorbild für alle, die ihre Träume verfolgen, unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen.

Was viele Fans nicht wissen: Kameron kommt aus einer wahren Sportlerfamilie. Sein jüngerer Bruder Khalen ist ein NFL-Star, der zwei Super Bowl-Titel mit den Kansas City Chiefs gewann – und damit sogar ein ehemaliger Teamkollege von Taylor Swifts Verlobtem Travis Kelce (36) war, wie der Mirror berichtet. Khalen wurde 2019 von den Chiefs gedraftet und spielte bis 2023 für das Team. Trotz ihrer unterschiedlichen Karrierewege verbindet die Brüder eine tiefe Geschwisterliebe und der gemeinsame Respekt für ihre jeweiligen Leidenschaften. Kameron schwärmt in der Dokumentation über seinen Bruder: "Es war die Freude meines Lebens, ihn in etwas gedeihen zu sehen, das er so, so sehr liebt." Wie sehr Kameron das Tanzen liebt, wird live, in der Doku und auf Instagram deutlich. Auch nach dem Tour-Finale bleibt Kameron Teil des Kreativteams von Taylor: Im aktuellen Musikvideo "The Fate of Ophelia" wirbelt er erneut durchs Bild – ein weiteres Kapitel in seiner Erfolgsgeschichte.

Instagram / kamnsaunders Kameron Saunders und Taylor Swift feiern den Release von "The Fate of Ophelia"

Instagram / kamnsaunders Kameron Saunders im November 2025

Instagram / kamnsaunders Kameron Saunders und Taylor Swift haben Spaß bei den Proben

