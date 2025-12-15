Katie Price und Kerry Katona denken über Doppelhochzeit nach

Katie Price (47) und Kerry Katona (45) schmieden große Pläne für das Jahr 2026. Die beiden besten Freundinnen möchten laut Mirror an diesem besonderen Meilenstein in ihrem Leben füreinander da sein und planen, jeweils als Brautjungfer bei den Hochzeiten der anderen aufzutreten. Beide sehen das kommende Jahr als Gelegenheit, endlich sesshaft zu werden und ihre Beziehungen zu festigen – Katie mit JJ Slater, den sie Anfang 2024 kennenlernte, und Kerry mit Paolo Margaglione, dem sie in einer Dating-Show begegnete. Neben den Hochzeitsplänen träumen die Reality-Stars auch davon, nahezu gleichzeitig Nachwuchs zu bekommen und gegenseitig die Patenschaft zu übernehmen.

Die ungewöhnlich enge Verbindung zwischen Katie und Kerry geht auf ihre erste Begegnung im australischen Dschungel zurück. Damals schlossen die beiden ein Versprechen, das sie nun einlösen wollen: miteinander die großen Abschnitte ihres Lebens zu teilen. Eine Doppelhochzeit und ein gemeinsamer Junggesellinnenabschied stehen dabei ebenso auf ihrer Ideensammlung wie der Wunsch, ihr Familienglück zu erweitern. Während Kerry, Mutter fünf erwachsener und jugendlicher Kinder, das Kennenlernen von Paolo als Chance für Stabilität betrachtet, strahlt Katie inzwischen ein großes Vertrauen gegenüber JJ aus, mit dem sie trotz kurzzeitiger Trennung im Sommer 2025 sehr glücklich ist.

Auch im Alltag zeigen Katie und Kerry, dass sie sich emotional aufeinander verlassen können. Besonders Kerry scheint eine wichtige Stütze in Katies Leben zu sein, das immer wieder von Selbstzweifeln geprägt ist. Während die Sängerin von sich behauptet, durch ihren Partner neuen Familienzusammenhalt gefunden zu haben, sind die freundschaftlichen und romantischen Beziehungen für Katie nach einer turbulenten Vergangenheit von unschätzbarem Wert. Beide Stars stellen allerdings ihre Kinder stets in den Mittelpunkt, was sie noch stärker verbindet und ihre Vorhaben um Hochzeit und neue Babys mit besonderer Hingabe und Freude untermauert.

Instagram / katieprice Katie Price und Kerry Katona, 2025

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

Instagram / kerrykatona7 Paolo Margaglione und Kerry Katona im Oktober 2025