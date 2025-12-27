Diese Promis haben sich im Jahr 2025 das Jawort gegeben

2025 war das Jahr der schillernden Promi-Hochzeiten: Reality-TV-Stars, Musiker und Milliardäre besiegelten ihre Liebe mit aufwändigen Zeremonien, die für Schlagzeilen sorgten. Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (56) feierten im Juni eine XXL-Hochzeit in Venedig, bei der Privatjets, prominente Gäste und ein Feuerwerk zum Millionen-Spektakel wurden. Reality-Stars Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) machten gleich dreimal ernst: standesamtlich in Heidelberg, emotional am Strand von Sousse und märchenhaft an der Amalfiküste. Doch das waren längst nicht die einzigen prominenten Hochzeiten des Jahres.

In Kalifornien gaben sich Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) auf einer abgeschirmten Palmenplantage das Jawort. Star-Gäste wie Taylor Swift (36) und Ed Sheeran (34) machten die Feier zu einem unvergesslichen Event. Auch Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing (38) und seine Partnerin Susanne Knispel feierten ihre Liebe ausgiebig: Georg wählte das Château Saint-Martin bei Nizza für ein dreitägiges Fest – vom Welcome-Dinner bis zum Brunch. Demi Lovato (33) und Jordan "Jutes" Lutes setzten ebenfalls auf ein mehrtägiges Sepktakel samt Traumkulisse mit Meerblick, Musik und zahlreichen Promi-Gästen. Das Paar feierte im Bellosguardo Estate, Paris Hilton (44) legte später am DJ-Pult auf und Johnny Rzeznik performte live "Iris" zum ersten Tanz.

Die wohl spektakulärste Party des Jahres lieferten Jeff und Lauren in Venedig: Das Paar feierte mehrtägig und ließ dafür Teile der Altstadt halb abriegeln. Dabei ließ Kritik nicht lange auf sich warten: Vorwürfe richteten sich gegen die Umwandlung der Stadt in einen "Spielplatz für Superreiche" – und gegen den Amazon-Gründer selbst. Unter den 250 geladenen Gästen befanden sich Prominente wie Bill Gates (70), Leonardo DiCaprio (51), Oprah Winfrey (71) und der Kardashian-Jenner-Clan. Ob intime Zeremonie oder pompöses Spektakel – die Promi-Hochzeiten 2025 werden den Fans garantiert noch lange im Gedächtnis bleiben.

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, 2025

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Taylor Swift an Selena Hochzeit

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos an ihrem Hochzeitswochenende