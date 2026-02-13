Justin Trudeau kauft Katy Perry Millionen-Villa in Montreal

Justin Trudeau (54) sorgt für Schlagzeilen mit seinem jüngsten Kauf: einer imposanten Villa im malerischen Stadtteil Outremont in Montreal. Für umgerechnet 2,64 Millionen Euro hat der ehemalige Premierminister von Kanada ein beeindruckendes Liebesnest erworben. Das Haus, eine 1931 erbaute Steinvilla, wurde Katy Perry (41), seiner Partnerin, vor wenigen Tagen stolz präsentiert. Während eines gemeinsamen Mittagessens im nahegelegenen Bistro Leméac wurden die beiden von anderen Gästen erkannt. Fotos lehnte Justin jedoch höflich ab und bat laut einer Instagram-Nutzerin um einen "privaten Moment". Katy hingegen erfüllte den Wunsch nach einem Autogramm für die elfjährige Tochter dieser gerne, wie Daily Mail berichtet.

Das neue Heim von Justin und Katy lässt keine Wünsche offen: Auf einer Fläche von 4.965 Quadratmetern bietet die Villa neben sieben Schlafzimmern und fünf Badezimmern auch einen Ballsaal für stilvolle Empfänge. Das Grundstück liegt in einem der exklusivsten Viertel Montreals, umgeben von alten Bäumen und geschützt durch ein Metalltor. Die Immobilie, ursprünglich für 2,8 Millionen Euro gelistet, wurde kürzlich renoviert. Schon jetzt sind Bauarbeiter vor Ort, um den letzten Feinschliff zu erledigen. Für Justin, der Montreal jahrelang in der Politik vertreten hat, ist die Wahl des Standorts kein Zufall; die Stadt hat tiefgreifende familiäre Bedeutung für ihn.

Die Beziehung von Justin und Katy wurde erstmals im Juli letzten Jahres öffentlich, als sie gemeinsam in einem Restaurant in Montreal gesehen wurden. Seitdem haben die beiden Turteltauben mit Ausflügen und Veranstaltungen immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Während Katy mit ihrer unverkennbaren Stimme weltweit Erfolge feiert, genießt Justin, Vater von drei Kindern aus seiner vorherigen Ehe, seine Zeit nach der Politik. Die beiden scheinen privat und beruflich perfekt aufeinander eingestellt zu sein und teilen auf sozialen Medien hin und wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben – immer strahlend und Hand in Hand.

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025

IMAGO / Anadolu Agency Justin Trudeau, kanadischer Politiker

Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris