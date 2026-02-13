Ellie Goulding zeigt kugelrunden Babybauch bei BAFTA-Gala

Ellie Goulding (39) zog bei der diesjährigen BAFTA Invest in Talent Gala in London alle Blicke auf sich, als sie hochschwanger über den roten Teppich schritt. Die Sängerin präsentierte ihren eindrucksvollen Babybauch in einem tief ausgeschnittenen Satin- und Spitzenkleid, das ihre Schwangerschaft ins Rampenlicht rückte. Die Veranstaltung, die im Chancery Rosewood stattfand, wurde zu einem besonderen Abend für die 39-Jährige und ihren Partner Beau Minniear, mit dem sie selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Es ist das erste gemeinsame Kind für den Schauspieler, während sie bereits einen vierjährigen Sohn namens Arthur aus ihrer früheren Ehe mit Caspar Jopling (34) hat.

Die Gala war nicht nur ein Treffpunkt für Prominente, sondern auch ein Anlass, um die zukünftige Kreativgeneration in Film, Fernsehen und Games zu fördern. Neben Ellie sorgten auch Moderatorin Tess Daly und Schauspielerin Joanne Froggatt (45) für Aufmerksamkeit. Tess überzeugte in einem schulterfreien, kurzen schwarzen Kleid mit auffälligem Beinschlitz, während Joanne in einem eleganten schwarzen Neckholder-Kleid mit transparenter Schleppe glänzte. Der Abend stand zudem im Zeichen der jüngsten BAFTA-Nominierungen: Große Produktionen wie "Hamnet", "Sinners" und "One Battle After Another" führen die Liste der Anwärter mit einer beeindruckenden Anzahl an Kategorien an.

Dass Ellie ihr zweites Kind erwartet, hatte sie erst vor zwei Monaten bei den Fashion Awards öffentlich gemacht. Die Sängerin erschien damals in einem schwarzen Croptop und einer tief sitzenden Hose, dazu eine offen getragene lange Lederjacke. Strahlend zeigte sie auf dem roten Teppich ihre wachsende Babykugel und posierte lächelnd für die Kameras. Mit dem Auftritt machte sie ihre Schwangerschaft offiziell und setzte damit ein echtes Fashion-Statement.

Getty Images Ellie Goulding auf der Vanity Fair Oscar Party 2024

Imago Ellie Goulding bei der BAFTA-Gala in London, Februar 2026

Getty Images Schwangere Ellie Goulding, Fashion Awards 2025 in London