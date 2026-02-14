Gatte Matthias meint: Hubert Fella war im Dschungel zu ruhig

Hubert Fella (58) hat es geschafft: Der Realitystar zog 2026 ins Dschungelcamp ein, kämpfte sich Tag für Tag durch Ekelprüfungen und Camp-Alltag – und landete am Ende auf Platz drei. Gefeiert wurde dieser Erfolg nicht nur von Fans, sondern auch von Ehemann Matthias Mangiapane (42), der das Abenteuer von außen genau verfolgte. Doch neben all der Freude gab es einen ehrlichen Nachsatz: Matthias fand Hubert im australischen Camp überraschend zurückhaltend. Im RTL-Interview sagte Matthias offen, dass ihm manches an Huberts Auftritt zu leise war – Aussagen, die neugierig machen, wie die beiden privat darüber sprechen.

"Ich gestehe, dass Hubert mir persönlich manchmal etwas zu ruhig gewesen ist. Wo ich gedacht habe: Also, im normalen Leben würdest du jetzt auch nicht ruhig sein, sondern würdest auch deine Meinung vertreten. Da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Hubert ist jemand, der seine Meinung schon ganz gut vertreten kann", erklärte Matthias gegenüber dem Sender. Hubert nahm die Kritik sportlich und gab zu, dass er selbst den Eindruck nachvollziehen könne. Er habe sich aber nicht verstellt: "Ich sage zu jedem das, was ich denke", stellte er klar. Im Camp sei er einfach entspannter herübergekommen, weil er – wie zu Hause – gechillt habe. Für den Drittplatzierten stand damit fest: kein Rollenwechsel, sondern Gelassenheit im Dschungelalltag.

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Hubert auch offen zu Dschungelkönig Gil Ofarim (43). Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, lobte der Realitystar den Sänger ausdrücklich für dessen Durchhaltevermögen und erklärte: "Ich finde, Gil hat die Dschungelkrone verdient, das sage ich offen und ehrlich. Der hat allein die erste Woche mit uns viel mitgemacht. Ich gönne es ihm auf jeden Fall von ganzem Herzen." Besonders hob der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner die schwierige Zeit hervor, die Gil im Zuge seines Shitstorms durchmachen musste.

Gulotta,Francesco Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Reality-TV-Stars

RTL Hubert Fella im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026