Samira kann über Dschungel-Gil "nichts Negatives" sagen

Samira Yavuz (32) und Gil Ofarim (43) haben intensive Tage im Dschungelcamp miteinander verbracht. Die Reality-TV-Bekanntheit verbrachte mehrere Wochen im Camp, bevor sie nur wenige Minuten vor Gil als Zweitplatzierte ausschied. In einer Instagram-Fragerunde äußerte sie sich nun zu ihrem Mitstreiter. Auf die Frage, wie sie Gil wahrgenommen habe, räumte Samira ein, dass sie anfangs skeptisch gewesen sei. Viele hätten Sorgen gehabt, wie sie mit dem in die Kritik geratenen Sänger umgehen sollten. "Frech oder nicht, ich hatte natürlich eine Erwartungshaltung an ihn – wie ganz Deutschland bis dato. Dann war Gil zwar anwesend, aber nicht da. Er hatte sich selbst maximal zurückgezogen und nicht einen Satz zur Thematik gesagt", erklärt Samira.

Samira betont, dass sie Gil im Camp als hilfsbereit und fair erlebt habe. Dennoch räumt sie ein: "Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, es gibt Menschen, die wirken nach außen super und glaubt mir, ihr wärt erschrocken, wenn ihr da im Inneren auch zusehen dürftet. In 17 Tagen kann ich nicht aufklären, ob Gil ein feiner Typ oder eine Scheinpersönlichkeit ist. Mir blieb die Skepsis, wie kann ein so netter Mensch dennoch so eine Scheiße bauen." Eine Klärung über den wahren Gil könne sie aus der Zeit im Dschungelcamp jedoch nicht ableiten: "Gil ist und war immer nett und fair zu mir und ich kann nichts Negatives sagen zu dem Gil, den ich kennengelernt habe, aber ob das auch der Gil in seinem Zuhause ist über die 17 Tage hinaus weiß nur er und seine Engsten." Sie machte auch darauf aufmerksam, dass Schweigen in der Öffentlichkeit unterschiedliche Personen schützen könne und die wahren Hintergründe oft im Verborgenen blieben.

Für Samira war das Dschungelcamp eine intensive Erfahrung, die sie lange in Erinnerung behalten wird. Besonders war für sie die Ruhe im australischen Busch. Während ihrer Zeit im Camp lernte sie nicht nur Mitstreiter wie Gil besser kennen, sondern konnte sich auch eine Auszeit von ihrem turbulenten Alltag nehmen. Jetzt, zurück im normalen Leben, zeigt sich Samira nachdenklich über Ereignisse, die sie während ihrer Abwesenheit verpasst hat. Die zweifache Mutter lässt Fans in sozialen Medien regelmäßig an ihren Gedanken teilhaben und scheint die Erlebnisse aus dem Camp nach und nach für sich aufzuarbeiten.

Collage: RTL, RTL Collage: Samira Yavuz und Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026