Hätte Victoria Jones' (†34) Tod verhindert werden können?

Tommy Lee Jones (79) trauert um seine Tochter Victoria: Die 34-Jährige wurde im vergangenen Monat im Fairmont Hotel in San Francisco leblos entdeckt. Hotelmitarbeiter alarmierten in der Nacht die Rettungskräfte, die vor Ort um 2:52 Uhr eintrafen und noch versuchten, Victoria mit Wiederbelebungsmaßnahmen zurückzuholen. Doch jede Hilfe kam zu spät. Ein offizieller Befund zur Todesursache liegt bislang nicht vor. Freunde und Bekannte zeichnen dennoch ein bedrückendes Bild der letzten Monate im Leben der jungen Frau. Für die Familie des Hollywood-Stars ist es ein Schock, den sie nun gemeinsam zu verarbeiten versucht.

Gegenüber Radar Online berichteten Vertraute, Victoria habe seit Jahren mit Suchtproblemen und wiederkehrenden Konflikten zu kämpfen gehabt. "Wir waren alle entsetzt, dass Victoria auf eine Katastrophe zusteuerte", sagte ein Familienfreund dem Portal. Sie sei "brillant" gewesen, doch die Abhängigkeit habe immer wieder die Kontrolle übernommen. Im Frühjahr sei Victoria mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen: Im April plädierte sie auf nicht schuldig wegen Behinderung eines Polizeibeamten, Konsums beziehungsweise Einflusses eines kontrollierten Stoffes und Besitzes eines narkotischen Mittels. Im Juni wurde sie erneut festgenommen, nachdem sie ihren Ehemann, den Napa-Winzer Navek Cejas, laut Polizeibericht zweimal ins Gesicht geschlagen haben soll. Ein anonymer Polizist aus San Francisco, der mit dem Fall vertraut sein will, vermutete gegenüber Radar Online zudem, der Tod könne "fentanylbedingt" gewesen sein. Offiziell bestätigt ist das nicht.

Hinter der öffentlichen Fassade einer berühmten Familie stand eine junge Frau, deren Umfeld sie als charismatisch und klug beschreibt, zugleich aber als jemanden, der mit inneren Konflikten rang. In Victoria sahen viele nicht nur die Tochter eines Oscar-Preisträgers, sondern eine Frau auf der Suche nach Stabilität. In Dokumenten eines Gerichts in Santa Cruz hieß es Monate vor ihrem Tod, ein Anwalt gehe davon aus, dass Victoria schwanger sein könnte; ob das bis zuletzt zutraf, blieb ungeklärt. Aus dem Bekanntenkreis heißt es, Angehörige hätten sie immer wieder aufgefangen, wenn es brenzlig wurde. Am Ende blieb die Hoffnung unerfüllt, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Jetzt rücken Freunde und Familie zusammen, teilen Erinnerungen und halten an dem fest, was von Victoria bleibt: Geschichten, Fotos und stille Momente, in denen sie fehlt.

Imago Victoria Jones und Vater Tommy Lee Jones bei der Premiere von "Just Getting Started" in Los Angeles, 2017

Getty Images Tommy Lee Jones und seine Tochter Victoria Jones im Jahr 2017

Imago Victoria Jones mit ihren Eltern Dawn Laurel-Jones und Tommy Lee Jones, 2017

