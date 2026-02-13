Marc Anthony ist "glücklich" über Nadias Schwangerschaft

Marc Anthony (57) startet seine mit Spannung erwartete Las Vegas-Show "Vegas…My Way!" im Fontainebleau Las Vegas. Gleichzeitig bereitet er sich mit seiner Ehefrau Nadia Ferreira (26) auf die Ankunft ihres zweiten gemeinsamen Kindes vor, das insgesamt sein achtes Kind sein wird. In einem Interview mit E! News zeigte sich der Sänger voller Vorfreude: "Ich genieße jede Sekunde davon." Trotz seines vollen Terminplans könnte es sogar sein, dass sich einige seiner Kinder in den Sommerferien zu ihm nach Vegas gesellen, wie er andeutete.

Bei seiner Residenz erwartet die Fans ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl englisch- als auch spanischsprachige Titel umfasst, darunter viele Hits, die Marc bisher noch nie live performt hat. Der 57-Jährige möchte die Bühne nutzen, um eine völlig neue Show zu präsentieren und versprach: "Es wird ein bisschen von allem sein." Für seinen neuen Lebensabschnitt in Las Vegas hat er sich auch Ratschläge bei anderen Künstlern wie Magier Criss Angel (58) eingeholt. Die wichtigste Lektion daraus? "Hab Spaß, aber finde dein Tempo", so Marc über das intensive Leben einer Residenz.

Privat strahlt das Paar weiterhin viel Glück aus, nachdem es im Januar dieses Jahres auf besonders festliche Weise neue Familienpläne verkündet hat. Auf einem Foto auf Instagram präsentierten sie stolz Nadias Babybauch sowie ihren zweijährigen Sohn Marco. Marc, der insgesamt sechs weitere Kinder aus früheren Beziehungen hat, zeigt sich stets als engagierter Vater, der für die Wünsche seiner Kinder offen bleibt. Auf die Frage, ob sich eines seiner Kinder vielleicht irgendwann in seine musikalischen Fußstapfen begeben könnte, antwortete er mit Zuversicht: "Es hängt davon ab, was sie wollen. Aber können sie? Ja."

Getty Images Marc Anthony 2025

Getty Images Nadia Ferreira und Marc Anthony bei der FGI Night of Stars 39th Annual Gala

Getty Images Marc Anthony bei den Lo Nuestro Awards im Februar 2023 in Miami