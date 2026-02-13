Steven Spielberg spendet 21.000 Euro an Van Der Beek Familie

Hollywood zeigt Herz: Regisseur Steven Spielberg (79) und seine Frau Kate Capshaw haben rund 21.000 Euro an die GoFundMe-Kampagne für die Familie von James Van Der Beek (†48) gespendet. Die prominente Unterstützung ging in den vergangenen Tagen auf der Plattform ein und tauchte dort als Top-Spende auf. Das Geld soll der Witwe von James, Kimberly Van Der Beek, und den sechs gemeinsamen Kindern helfen, die enormen Kosten der Krebsbehandlung und die finanzielle Belastung nach seinem Tod zu schultern. Die Spendensumme der Kampagne kletterte damit bis Donnerstag bereits auf beeindruckende 1,43 Millionen Euro.

Die Geste von Steven und der früheren Schauspielerin Kate berührt besonders Fans der Kultserie Dawson's Creek: In der Serie war James' Figur Dawson ein angehender Filmemacher, der den Regisseur als großes Idol verehrte. Serienerfinder Kevin Williamson (60) erzählte dem Magazin Entertainment Weekly, dass Dawsons Jugendzimmer regelrecht ein Tempel für Steven gewesen sei und er sich dafür eigens die Rechte an Postern und Filmreferenzen sichern musste. Jahrhundertregisseur Steven erlaubte damals großzügig die Nutzung fast aller Motive – unter einer einzigen Bedingung: "Keine Erwähnung meiner Frau oder meiner Kinder", wie Kevin berichtete.

Die Kampagne wird nicht nur von Fans, sondern auch von Prominenten unterstützt, darunter Derek Hough (40) und Zoe Saldaña (47). Innerhalb kurzer Zeit wurde das ursprünglich gesetzte Ziel von etwas mehr als 400 Tausend Euro deutlich übertroffen. Kimberly, die Ehefrau des verstorbenen Schauspielers, steht jetzt vor der Aufgabe, das Leben mit den sechs Kindern ohne ihren Mann zu bewältigen. James und Kimberly hatten ihre Familie zunächst in Kalifornien aufgebaut, bevor sie aufs Land zogen, um ihren Kindern ein naturverbundenes Leben zu ermöglichen. James hatte seinen Darmkrebs im Herbst 2024 öffentlich gemacht und den Kampf gegen die Krankheit letztlich verloren. Die Community um die Familie zeigt sich in dieser schwierigen Zeit solidarisch und setzt ein starkes Zeichen der Unterstützung.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Steven Spielberg mit James Van Der Beek und Kimberly Van Der Beek

Getty Images James Van Der Beek im April 2023

