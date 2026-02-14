Sydney Sweeney & Scooter schlendern Hand in Hand durch L.A.

Frisch verliebt in der Sonne von Los Angeles: Sydney Sweeney (28) schlenderte am Donnerstag Hand in Hand mit Scooter Braun (44) durch ein Outdoor‑Shoppingcenter: ganz entspannt, ganz unaufgeregt, aber unübersehbar nah. Die Schauspielerin, die mit Euphoria zum Star wurde und der Musikmanager nutzten die freie Zeit für einen gemeinsamen Bummel – das zeigen Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Sydney trug eine dunkelblaue Ralph-Lauren-Sweatshirtjacke, dazu locker sitzende Jeans und bequeme Sneaker, eine schwarze Schultertasche rundete den lässigen Look ab. Scooter setzte auf ein weißes Longsleeve, dunkle Denim und schwarze Loafer. Wann die beiden nach ihrem ersten Kennenlernen enger zusammenfanden, ist nicht bekannt, doch an diesem Tag zeigten sie einfach Zweisamkeit – ohne große Begleitung, ohne Show, nur sie beide im Stadttrubel.

Parallel zu den Turtelbildern sorgt Sydney beruflich für Schlagzeilen: Die Schauspielerin hat Ende Januar ihre Dessousmarke SYRN gestartet – die erste "Seductress"-Kollektion war innerhalb weniger Stunden vergriffen. Schon steht die nächste Runde in den Startlöchern: Die "Playful"-Kollektion soll am 17. Februar kommen, angeteast von einem heißen Clip aus einem Kiosk-Setting, in dem sie ein rotes Shirt mit dem Aufdruck "Marry Me Fly Free" über weißem BH und Boxershorts kombiniert. Gegenüber Elle erklärte Sydney ihre Idee hinter dem Label: "Ich wollte eine Welt und ein Gefühl schaffen. Syrn ist Selbstvertrauen ohne Druck", so die Schauspielerin. Sie betont, als alleinige Gründerin auf Alltagstauglichkeit zu setzen: sexy, stark, weich, verspielt – je nach Tag. Dass die Marke von Anfang an zündet, zeigt nicht nur der schnelle Ausverkauf, sondern auch der Hype um die nächste Drop-Ankündigung.

Privat tastet sich Sydney an die Liebe im Scheinwerferlicht heran – mit Bedacht. In einem Gespräch mit Cosmopolitan sagte sie jüngst: "Ich war in einer Beziehung sehr lange zusammen, siebeneinhalb Jahre, und ich habe nie darüber gesprochen." Heute wisse sie, dass sie manche Dinge für sich behalten wolle, auch wenn Millionen zuschauten: "Ich bin immer noch in meinen Zwanzigern." Sie beschrieb ihren Typ als "athletisch, extrovertiert und witzig" – jemand, der mit ihr Berge erklimmen und aus Flugzeugen springen würde, und der seine Familie liebt. Der Musikmanager an ihrer Seite ist in der Branche für große Karrieren bekannt, sie selbst hat zuletzt mit "The Housemaid" einen Kinohit gelandet, dessen Fortsetzung "The Housemaid's Secret" bereits in Arbeit ist. Zwischen Set, Startup und Spaziergängen zeigt sich: Die Schauspielerin sortiert ihr Leben neu und nimmt sich die Freiheit, Nähe dann zu zeigen, wenn es sich richtig anfühlt.

Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun

Getty Images Sydney Sweeney 2025

Getty Images Brandon Sklenar, Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Housemaid" in Los Angeles