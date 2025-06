Aktivisten wollen Jeff Bezos' Hochzeit in Venedig verhindern

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) stehen kurz vor ihrer Traumhochzeit in Venedig, doch aktuell läuft längst nicht alles nach Plan: Ursprünglich sollte das spektakuläre Event offenbar vom 24. bis 26. Juni stattfinden. Nun drohen aber Proteste, diese Pläne zu durchkreuzen. In der Lagunenstadt sorgen aktuell Aktivisten für Unruhe, indem sie mit Bannern und Plakaten gegen die Hochzeit demonstrieren. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Umwandlung der Stadt in einen "Spielplatz für Superreiche", aber auch gegen den Amazon-Gründer selbst. Er sei mit seinem Unternehmen für unverhältnismäßig große Mengen an umweltschädlichen Emissionen verantwortlich und solle nicht glauben, er könne sich mit den auf diese Weise verdienten Millionen ihre Heimatstadt kaufen. Laut Berichten der Zeitung Corriere della Sera könnte die Hochzeit aufgrund drohender Protestaktionen um zwei Tage verschoben werden – eine offizielle Bestätigung dazu fehlt jedoch bisher.

Die protestierenden Gruppen, darunter "No Space For Bezos" (dt.: Kein Platz für Bezos), werfen Jeff vor, die Stadt zu einer Kulisse zu degradieren. Auf Instagram erklärten die Aktivisten, man habe nicht vor, "die Krümel aufzuheben, die vom Tisch eines Milliardärs fallen". Unzählige Plakate hingen bereits an prominenten Orten, darunter die Basilika San Giorgio, wo das Paar angeblich heiraten möchte. Die Aktivisten gehen so weit, mit radikalen Aktionen wie Blockaden oder Sprüngen in die Kanäle zu drohen. Der Unmut erstreckt sich jedoch nicht nur auf Aktivistengruppen, sondern auch lokale Einwohner scheinen unzufrieden – ganz im Gegensatz zur Stadtregierung: Bürgermeister Luigi Brugnaro zeigte sich hocherfreut über die prestigeträchtigen Gäste, aber vor allem über die Einnahmen, die die Hochzeit aller Wahrscheinlichkeit nach mit sich bringt.

Die Traumhochzeit soll auf der Insel San Giorgio Maggiore in einem malerischen, ehemaligen Kloster mit weniger als 200 Gästen stattfinden. Jeff und Lauren legen dem Vernehmen nach Wert auf "bescheidene" Dimensionen – das anberaumte Budget wird mittlerweile nur noch auf rund acht Millionen Euro geschätzt. Unter den geladenen Gästen soll es dennoch prominente Namen geben, die für zusätzlichen Glamour sorgen, etwa Eva Longoria (50) oder Leonardo DiCaprio (50). So dürfte die Feier in Venedig für das wohlsituierte Paar ein ganz besonderer Augenblick werden – sofern die Proteste dies zulassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Proteste gegen Jeff Bezos' Hochzeit in Venedig, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez

Anzeige Anzeige

Anzeige