Super-Bowl-Trip: Benson Boone teilt heißes Unterwäsche-Foto

Benson Boone (23) gönnt sich ein heißes Football-Wochenende – und lässt dabei prompt die Hüllen fallen! Der Sänger verbrachte den Super-Bowl-Sonntag in San Francisco und feierte den Trip anschließend mit einer Serie ziemlich freizügiger Fotos auf Instagram. Auf seinem Hauptaccount teilte der 23-Jährige zunächst eine Bilderstrecke von seinem Ausflug, dazu schrieb er: "Habe am Wochenende ein bisschen Ball gespielt, meine Hawks den Super Bowl gewinnen sehen und ein paar richtig coole Fotos mit dem Klapphandy gemacht – das Leben ist einfach der Hammer!" Nur kurz darauf landete der Musiker in Los Angeles, wo er gemeinsam mit dem Die Tribute von Panem-Star Josh Hutcherson (33) am Flughafen LAX gesichtet wurde – beide kamen mit demselben Flug an und verbrachten die Wartezeit gemeinsam in der Delta Sky Club Lounge.

Die heißesten Motive des Wochenendes hob sich Benson jedoch für seinen neuen Zweitaccount @bennysfilmphotos auf. Dort zeigte der Sänger unter anderem ein verschwitztes, oberkörperfreies Selfie im Gym, ein Foto, wie er nur in Shorts und ohne Shirt lässig Müsli isst, sowie ein Bild in engen Manscaped-Boxershorts. Parallel dazu feierte beim Super Bowl auch sein neuer Werbespot Premiere, der während des Spiels über die Bildschirme flimmerte – und damit perfekt zu seinen Social-Media-Posts passte. In der Delta-Lounge nutzte Benson dann die Gelegenheit für ein gemeinsames Foto mit Josh, das er ebenfalls auf seinem Zweitaccount veröffentlichte, und stellt in der Biografie seines neuen Profils humorvoll klar, wie locker er sein Leben sieht: "Ich lebe mein Leben nach den drei Ls … Leben. Lachen. LTaco Bell."

Für Fans ist der neue Fotokanal ein weiterer Beweis, wie nahbar Benson sich im Netz zeigt. Statt perfekt gestylter Studioaufnahmen setzt der Musiker dort auf spontane Momente, analoge Vibes und viel Humor – auch wenn das bedeutet, dass er seinen durchtrainierten Oberkörper gleich mehrfach präsentiert. Der 2002 geborene Sänger teilt auf Social Media immer wieder Alltagsmomente zwischen Studio, Bühne und Reisen, wirkt dabei oft wie der Kumpel von nebenan. Die Begegnung mit Josh in der Flughafenlounge passt da gut ins Bild: zwei Stars, die entspannt nebeneinander abhängen, als würden sie sich schon ewig kennen. Während Benson seine Community mit lockeren Sprüchen und ehrlichen Schnappschüssen einbindet, feiern seine Follower jedes neue Foto – ob im Hoodie, im Trikot oder wie beim Super-Bowl-Trip eben auch mal oben ohne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Benson Boone war zu Gast bei den Grammy Awards 2025 in L.A.

Anzeige Anzeige

Instagram / bennysfilmphotos Sänger Benson Boone, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / bennysfilmphotos Benson Boone mit Josh Hutcherson, Februar 2026

Anzeige