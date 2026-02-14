Nach Sturz: Breezy Johnson verlobt sich noch im Zielbereich

Die US-amerikanische Skirennfahrerin Breezy Johnson erlebte bei den Olympischen Winterspielen ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst triumphierte die 30-Jährige in der Abfahrt und sicherte sich die Goldmedaille. Beim darauffolgenden Super-G schlug das Schicksal jedoch anders zu: Ein heftiger Sturz beendete ihren Lauf frühzeitig. Doch im Zielbereich wartete laut NBC eine unverhoffte Überraschung, die den Tag unvergesslich machte. Ihr Freund, Connor Watkins, ging vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Unter Tränen sagte Breezy Ja und ergatterte damit nicht nur eine Medaille, sondern auch einen Verlobungsring.

Ein besonderes Geschenk erhielt die Skirennläuferin zudem noch von ihrem Verlobten: einen Anhänger mit einer eingravierten Liedzeile von Taylor Swift (36). "Ehrlich gesagt, wer sind wir, dass wir gegen die Alchemie ankämpfen?" war darauf zu lesen – eine liebevolle Geste, die deutlich machte, wie sehr sich Connor auf diesen Moment vorbereitet hatte. Gegenüber dem Sender NBC sprach Breezy von einem überwältigenden Erlebnis: "Ich habe von einem Antrag bei Olympia geträumt, aber das hier übertrifft meine kühnsten Vorstellungen." Auch Connor war erleichtert: Alles sei genauso gelaufen, wie er es sich vorgestellt hatte.

Für Breezy war es ein Happy End auf mehreren Ebenen. Sportlich hatte sie bereits in den vergangenen Wochen geglänzt. Trotz des Sturzes im Super-G und Platz vier in der Team-Kombination schloss sie die Spiele auf einer ganz persönlichen Höhe ab. Nun kehrt sie als Olympiasiegerin und frisch Verlobte nach Hause zurück – mit Erinnerungen, die trotz schwieriger Momente von Glück und Liebe geprägt sind.

Getty Images Breezy Johnson feiert ihre Goldmedaille in der Abfahrt bei den Winterspielen Milano Cortina 2026

Instagram / breezyjohnsonski Connor Watkins und Breezy Johnson

Getty Images Breezy Johnson grüßt nach dem Super-G bei den Winterspielen Milano Cortina 2026 in Cortina d’Ampezzo

