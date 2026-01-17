Ärger mit dem Nachbarn: Eros Ramazzotti muss vor Gericht

Eros Ramazzotti (62) steckt in ernsthaften Schwierigkeiten: Der italienische Sänger soll bei Renovierungsarbeiten in seiner Luxuswohnung im Mailänder Viertel CityLife einen massiven Schaden verursacht haben, der offiziellen Schätzungen zufolge über 200.000 Euro beträgt. Am 4. Dezember 2024 soll durch unsachgemäßes Arbeiten während der Bauarbeiten die Decke der darunterliegenden Wohnung eingestürzt sein – Teile landeten im Fitnessraum und der Sauna seines Nachbarn Paolo Rossi. Die Folgen der Misere beschäftigen die Parteien nun vor Gericht, denn eine Einigung konnte bisher nicht erzielt werden. Für den 19. Januar ist ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt.

Der Nachbar klagte gegenüber den Medien: "Ramazzotti hat meine Wohnung zerstört, weigert sich nun aber, den Schaden zu bezahlen." Während Eros' Anwälte die Verantwortung von sich weisen und behaupten, der Schaden sei das Resultat von Baumängeln, zeichnet ein unabhängiges Gutachten ein anderes Bild. In den Akten heißt es, auf der Baustelle seien sämtliche Fußböden abgetragen worden. Das Gutachten der Eigentümergemeinschaft mit sechs Einheiten kommt zu dem Schluss, dass dabei Sicherungen gefehlt hätten. Ein Ingenieur erklärte gegenüber La Verità: "Man sieht, dass die Bretter, die Fußböden und die Untergründe entfernt wurden, aber es wurden keine Stützen angebracht, um eine Bewegung des Fußbodens zu verhindern." Fotos aus dem Haus zeigen laut Bild massive Beschädigungen, Stützpfeiler sichern seither mehrere Zimmer der Rossi-Wohnung. Die Feuerwehr erklärte Bereiche der Rossi-Wohnung für nicht betretbar.

Der geschädigte Nachbar wirft dem Musiker vor, sich mehr auf die Promotion seiner kommenden Platte und Welttournee zu konzentrieren, als sich um die Wiedergutmachung des Schadens zu kümmern. Zuletzt zeigte sich Eros mit seiner ehemaligen Partnerin Michelle Hunziker (48) und der gemeinsamen Tochter Aurora (29) entspannt und vertraut am Meer, fernab von Bühnenlicht und Studioterminen. Dennoch sollen im Hintergrund die Vorbereitungen für neue Musik laufen.

Getty Images Eros Ramazzotti, Sänger

Getty Images Eros Ramazzotti im Mai 2015

Getty Images Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker zusammen bei "Wetten, dass..?"