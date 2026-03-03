Josh Duhamel lobt Ex-Frau Fergie als großartige Mutter

Josh Duhamel (53) hat sich in einem Podcast zu seiner Ex-Frau Fergie (50) geäußert – und dabei nur warme Worte für die Sängerin gefunden. In der Folge von "The Skinny Confidential", die Anfang März veröffentlicht wurde, sprach der Schauspieler offen über seine Beziehung zur Mutter seines Sohnes Axl und betonte, dass er trotz der Trennung keine Reue empfinde. "Sie ist eine großartige Mama. Sehr nett, sehr nicht konfrontativ, Gott sei Dank. Wir haben eine gute Beziehung", erklärte der 53-Jährige im Podcast. Er hob auch hervor, dass Fergie und seine jetzige Ehefrau Audra Mari (32) eine tolle Beziehung zueinander hätten. Trotz aller Unterschiede zwischen den beiden Frauen in seinem Leben stellte Josh klar: "Beide sind wirklich großartige Frauen. Das sind sie wirklich."

Im Gespräch ging Josh auch auf die Unterschiede zwischen Fergie und Audra ein und räumte ein, dass er und seine Ex-Frau "einfach unterschiedliche Ansichten von der Welt" hätten. "Und das ist okay", fügte er hinzu. Der Schauspieler betonte jedoch, dass er keine Reue hege: "Ich habe keine Reue deswegen. Wir haben einen wunderschönen Sohn." Fergie, die bürgerlich Stacy Ann Ferguson heißt, beschrieb er überraschenderweise als "sehr bodenständig", besonders seit sie sich "von all dem zurückgezogen" habe. Josh und Fergie hatten ihre Trennung 2017 nach acht Ehejahren bekannt gegeben und sich dabei "absolute Liebe und Respekt" füreinander ausgesprochen.

Die beiden waren 2004 erstmals als Paar in Erscheinung getreten und heirateten 2009 in Malibu. 2013 kam Sohn Axl zur Welt, bevor sich das Paar vier Jahre später trennte. Die Scheidung wurde 2019 finalisiert. Noch im selben Jahr begann Josh eine Beziehung mit Audra, die er 2022 in North Dakota heiratete. 2024 bekamen die beiden Sohn Shepherd. In einem Interview mit dem Magazin Parade hatte Josh kürzlich erzählt, dass es "sehr wenig Konflikte" zwischen ihm und Fergie gebe. Er lebt mittlerweile mit seiner Familie in Minnesota, fernab von Hollywood, wo seine Söhne Erinnerungen in der Natur sammeln können – ein Leben, das ihm besonders am Herzen liegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Duhamel , Februar 2022

Anzeige Anzeige

Jonathan Leibson/Getty Images for Pandora Media Inc Josh Duhamel mit Fergie und Söhnchen Axl in L.A. 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / audramari Audra und Josh Duhamel mit Axl