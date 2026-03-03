Jeffrey Epstein nannte Andrew "den König der Perversion"

Andrew Mountbatten Windsor (66) sieht sich mit neuen belastenden Enthüllungen konfrontiert. In dem Buch "Entitled" von Historiker Andrew Lownie berichten Insider von einer ausgeprägten Sexsucht des ehemaligen Prinzen. Jeffrey Epstein (†66) soll Andrew zudem laut Daily Mail einst als "King of Kink" bezeichnet haben – also als König der Perversion. Der verurteilte Sexualstraftäter habe 2007 gesagt: "Wir sind uns sehr ähnlich. Wir sind beide serielle Sexsüchtige. Er ist die einzige Person, die ich getroffen habe, die noch besessener ist als ich. Wir haben uns die gleichen Frauen geteilt." Epstein behauptete weiter, Andrew sei "das perverseste Tier im Schlafzimmer" und betreibe Dinge, die selbst für ihn zu extrem seien. Die Enthüllungen kommen zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt für Andrew, der aktuell wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch ermittelt wird.

In dem Enthüllungsbuch kommen zahlreiche Quellen zu Wort, die von Andrews angeblichem Verhalten berichten. Ein ehemaliger Fahrer behauptete, der Bruder des Königs habe im ersten Jahr seiner Ehe mit Sarah Ferguson (66) mit mehr als einem Dutzend Frauen geschlafen. Laut dem Buch soll Andrew insgesamt mit über 1.000 Frauen intim gewesen sein, darunter Pornostars, Models und Schauspielerinnen. Auch Personal am Königspalast soll von anzüglichen Annäherungsversuchen betroffen gewesen sein. Eine Masseurin berichtete gegenüber der Daily Mail, Andrew habe während einer professionellen Sportmassage darauf bestanden, nackt zu sein, und habe versucht, sie zu umarmen. Die Vorwürfe wurden so massiv, dass der Palast 1994 sogar eine Stellungnahme herausgeben musste, um Gerüchte zu dementieren, Andrew habe eine sexuell übertragbare Krankheit.

Andrew und Sarah sollen laut dem Buch bereits während ihrer zehnjährigen Ehe von 1986 bis 1996 eine Art offene Beziehung geführt haben. Die beiden hätten von den jeweiligen Affären des anderen gewusst und diese toleriert. Eine Quelle, die Andrew nahesteht, sagte dem Autor: "Sex ist sein großes Ding im Leben. Er trinkt nicht, er raucht nicht, und er nimmt keine Drogen. Er war aus einem Grund als Randy Andy bekannt, als er jünger war, und das hat nie wirklich aufgehört." Nach der Scheidung blieben Andrew und Sarah eng verbunden und lebten zeitweise weiter zusammen. Der 66-Jährige wurde vergangene Woche in seinem neuen Zuhause in Wood Farm verhaftet und befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, während die Ermittlungen gegen ihn andauern.

Collage: ActionPress, Getty Images Jeffrey Epstein und Andrew Mountbatten Windsor, Collage

Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll

Imago Jeffrey Epstein in seinem Anwesen mit weiteren anonymisierten Personen, veröffentlicht von der US-Justiz