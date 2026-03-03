Sarah Engels beim ESC: So reagiert ihr Ex Pietro Lombardi

Sarah Engels (33) hat sich beim ESC-Vorentscheid mit ihrem Song "Fire" gegen die deutsche Konkurrenz durchgesetzt und wird Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest in Wien vertreten. Eine große Ehre für die Sängerin, die von ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (33) jetzt sogar ein Kompliment bekommt. Im Interview mit RTL reagierte der Musiker zunächst verhalten auf die Frage, was er sich für Sarahs ESC-Reise wünsche, fand dann aber lobende Worte für seine Ex-Frau. "Sie hat eine gute Stimme, das kann man nicht kleinreden. Das ist super, dass sie da mitmachen kann", erklärte Pietro. Sie solle "einfach ihr Ding machen", alles andere liege in der Hand der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Während sich Sarah nun auf den großen Showdown beim Eurovision Song Contest vorbereitet, steht auch für Pietro bald ein ganz besonderes Event an. Am 26. März hat er seinen ersten Live-Podcast in der Flora in Köln. Seit ein paar Wochen ist der 33-Jährige nämlich der neue Partner an Oliver Pochers (48) Seite und ist ab sofort ebenfalls in "Die Pochers! Frisch recycelt" zu hören. "Es wird Comedy sein, ich werde auch singen, und wir sprechen einfach über unser Leben", gibt Pietro schon einmal einen Einblick ins Programm. Neben seinem neuen Podcast-Projekt arbeitet der Sänger auch an seiner Fitness und will sich für den Sommer in Form bringen.

Sarah und Pietro hatten sich bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kennengelernt und waren anschließend mehrere Jahre ein Paar. Aus der gemeinsamen Beziehung ging ihr Sohn hervor, bevor die beiden sich trennten. Beim ESC-Vorentscheid am Samstagabend hatte Sarah sich im Finale gegen Wavvyboi und Molly Sue durchgesetzt und damit das Ticket nach Wien gesichert. Das große ESC-Finale findet am 16. Mai in der österreichischen Hauptstadt statt, wo die Sängerin mit ihrem Song "Fire" gegen die europäische Konkurrenz antreten wird.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pietro Lombardi und Sarah Engels

Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich

ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin