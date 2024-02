Eros Ramazzotti trauert um seinen verstorbenen Vater Rodolfo

Eros Ramazzotti (60) muss einen ganz besonderen Menschen verabschieden. Die Familie steht für den italienischen Sänger immer an erster Stelle. Zu seinem Geburtstag widmete ihm seine Tochter Aurora (27), die er zusammen mit Michelle Hunziker (47) hat, rührende Worte und bedankte sich ganz emotional für seine immerwährende Unterstützung und Liebe. Jetzt trauert Eros um seinen Vater und Aurora um ihren geliebten Opa.

Auf Instagram teilt Eros ein – inzwischen gelöschtes – Bild seines Vaters Rodolfo und versieht es mit einem schlichten "Ciao". Aurora findet emotionale Worte für ihren Opa: "Ich schaue mir dieses Foto an und kann die Tränen nicht zurückhalten. Ich kann meinen Sohn fast in deinen Armen sehen, ich bin glücklich, dass du ihn kennenlernen konntest. Wir werden dich so sehr vermissen." Ihr Partner Goffredo Cerza dankt Rodolfo für die gemeinsame Zeit und verspricht, die Erinnerung an ihn aufrechtzuerhalten.

Beim San-Remo-Festival Anfang Februar widmete Eros seinem Papa noch liebevolle Worte. "Er gab mir den Wunsch, die Kraft und die richtige Motivation, er war immer für mich da", sagte er über den gelernten Bauarbeiter. Wie Bild berichtet, wird Rodolfo am Samstag in Rom beerdigt. Auch Eros Ex-Frau Michelle soll dafür in die italienische Hauptstadt reisen.

