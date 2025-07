Michelle Hunziker urlaubt mit Ex Eros und Tochter Aurora

Für Michelle Hunziker (48) steht Familie an erster Stelle. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti (61) und ihrer gemeinsamen Tochter Aurora Ramazzotti (28) verbrachte sie nun einen Tag am Strand von Mykonos. Der Promi-Spross teilte ein Foto ihres Urlaubs auf Instagram. Auf dem Bild strahlt die talentierte Familie um die Wette. Während Aurora in einem cremefarbenen Bikini, Bandana und Sonnenbrille lässig in die Kamera schaut, sticht Michelle im roten Bikini mit ihrer beeindruckenden Figur hervor. Der Sänger zeigt sich in einem Tanktop und bunten Shorts. Zu dem Schnappschuss schrieb die Influencerin: "Es ist eine Familienangelegenheit."

Die Bilder unterstreichen die starke Verbindung der Familie, die trotz der Trennung von Michelle und Eros harmonisch zusammenhält. Die beiden hatten in den 1990er-Jahren eine intensive Beziehung, aus der 1996 Tochter Aurora hervorging. Auch nach der offiziellen Scheidung im Jahr 2009 blieb der Kontakt eng. Gegenüber Bunte erklärte die Moderatorin einst, dass der "Più Bella Cosa"-Interpret auch nach dem Liebes-Aus "ein ganz wichtiger Teil" ihres Lebens sei.

Dank Aurora ist Michelle bereits im Alter von 46 Jahren Oma geworden. Ihr Enkel Cesare kam 2023 zur Welt. Zu seinem zweiten Geburtstag im März traf sich die Familie in den italienischen Bergen. Ein Foto der Feier, das die Wetten, dass..?-Bekanntheit im Netz postete, zeigte, wie das Kleinkind vor einem Meer aus Luftballons und Stofftieren stand und auf seinen Geschenketisch schaute.

Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker am Strand, Juli 2025

MEGA Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker im September 2022

Instagram / therealauroragram Cesare, Sohn von Aurora Ramazzotti