Michelle Hunziker schwärmt vom Familienurlaub mit Ex Eros

Michelle Hunziker (48) genießt einen aktuellen Familienurlaub in vollen Zügen. Die Sängerin setzt während der Zeit in Griechenland auf volle Patchwork-Power: Neben ihrem neuen Partner Nino Tronchetti Provera sind natürlich auch ihre beiden jüngeren Töchter Celeste und Sole und ihre erwachsene Tochter Aurora (28) gemeinsam mit ihrer Familie dabei. Eros Ramazzotti (61), Michelles Ex und Auroras Vater, macht die Gruppe komplett. Eine Kombination, die für viele Familien wohl der Horror wäre – so aber nicht bei Michelle. In einem Instagram-Beitrag teilt sie ein Foto, auf dem sie ihrem Ex-Mann ein herzliches Bussi auf die Wange gibt. Dazu schwärmt sie: "Was gibt es schließlich Schöneres als Gemeinschaft und Harmonie? Es ist wunderbar, dies zu schaffen und zu erreichen."

Bereits ein paar Tage zuvor teilte Aurora ein gemeinsames Foto von sich und ihren Eltern Michelle und Eros. Darauf genießen die drei einen Tag am Strand von Mykonos und strahlen dabei um die Wette. "Es ist eine Familienangelegenheit", betitelte die 28-Jährige die Fotoreihe. Die Fans waren begeistert zu sehen, dass sie trotz jahrelanger Trennung den Sommer als Patchwork-Family genießen. "Wie schön ihr drei zusammen", schwärmte ein Nutzer, während ein anderer ergänzte: "Was für eine schöne Nachricht ihr damit vermittelt. Man kann gut miteinander bleiben, auch wenn das Leben unterschiedliche Richtungen einschlägt."

Der "Più bella cosa"-Interpret und die Schweizer-Italienerin hatten in den 1990er-Jahren eine intensive Beziehung, aus der 1996 Tochter Aurora hervorging. Auch nach der offiziellen Scheidung im Jahr 2009 blieb der Kontakt eng. Gegenüber Bunte erklärte die Moderatorin einst, dass der Musiker auch nach dem Liebes-Aus "ein ganz wichtiger Teil" ihres Lebens sei. Ihre Tochter machte die beiden schon sehr jung zu Großeltern: 2023 brachte Aurora ihren Sohn Cesare zur Welt.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti im Juli 2025

Instagram / therealhunzigram Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker auf Mykonos

Getty Images Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker, 2010