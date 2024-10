Eros Ramazzotti und Dalila Gelsomino geben Trennung bekannt

Nach zwei gemeinsamen Jahren haben sich Eros Ramazzotti (60) und seine Freundin Dalila Gelsomino nun getrennt. Das gibt die Ex-Freundin des italienischen Popsängers in einem ausführlichen Statement auf Instagram bekannt und thematisiert darin die Gründe, die das Liebes-Aus herbeiführten. Laut Dalila seien die vergangenen Monate voller Schmerz und endlosen Schweigens gewesen, und sie habe alles versucht, um an der Beziehung festzuhalten.

Vor allem das Leben in der Öffentlichkeit hat ihr in der Beziehung offenbar zunehmend zugesetzt, wie sie in ihrem Statement weiter ausführt: "Niemand warnt dich, wie es ist, in aller Munde zu sein. Ich kann bestätigen, dass es sich schlecht anfühlt." Trotz allem scheint die Trennung freundschaftlich verlaufen zu sein, denn sie macht klar: "Eros bleibt eine wichtige Person in meinem Leben."

Laut der italienischen Ausgabe der Cosmopolitan lernten sich Eros und Dalila vor zwei Jahren in Mexiko kennen, wo Dalila mehrere Jahre lebte. Die gebürtige Italienerin studierte unter anderem in Albany im US-Bundesstaat New York und arbeitet heute in der PR und Eventplanung. Nach ihrem Kennenlernen begleitete sie den Sänger sogar auf seiner Welttournee für das Album "Battito Infinito". Jetzt, nach der Trennung, sucht sie offenbar wieder nach Bodenständigkeit und möchte sich auf ihre eigenen Projekte konzentrieren.

Getty Images Eros Ramazzotti im Mai 2015

Instagram / ramazzotti_eros Dalila Gelsomino und Eros Ramazzotti im August 2023

