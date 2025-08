Selten: Eros Ramazzotti teilt Fotos mit Teenie-Tochter

Eros Ramazzotti (61) hat seiner Tochter Raffaela einen rührenden Instagram-Post gewidmet. Anlass war ihr 14. Geburtstag, den der Sänger mit seltenen Fotos feierte. Die Aufnahmen zeigen die Jugendliche in verschiedenen Momenten. Auf zwei der Fotos sind Vater und Tochter in einer innigen Umarmung zu sehen. Besonders außergewöhnlich ist das zweite dieser Bilder, da auf diesem Raffaelas Gesicht zu sehen ist – eine Seltenheit, da Eros die Privatsphäre seiner Kinder sonst sehr schützt. "Raffa, die Zeit vergeht, aber du bleibst immer mein wunderschönes kleines Mädchen. 14, ich liebe dich", schrieb Eros voller Stolz.

Auf zwei anderen Bildern sitzt Raffaela am Klavier und zeigt ihre musikalische Seite. Auf beiden Fotos ist ihr Gesicht aber nicht zu erkennen. In einem weiteren Bild ist sie wieder von hinten fotografiert, wie sie mit ihren Händen ein Herz über dem Kopf formt. Fans der Familie reagierten begeistert auf die Fotoreihe und hinterließen zahlreiche Glückwünsche, Kommentare und Kuchen- oder Herz-Emojis. Zudem erreichten die Bilder bereits über 100.000 Likes.

Raffaela ist das Kind aus der Ehe mit Marica Pellegrinelli (37), mit der Eros bis 2019 verheiratet war. Neben ihr hat der italienische Musiker noch zwei weitere Kinder: Sohn Gabrio Tullio, den er ebenfalls mit Marica Pellegrinelli teilt, und Tochter Aurora (28) aus der Ehe mit Michelle Hunziker (48). Mit ihr scheint sich Eros auch heute noch gut zu verstehen, wie ein kürzlich gemeinsamer Urlaub zeigte. In Interviews hat der Sänger immer wieder seine Liebe zur Familie betont und auch davon gesprochen, wie wichtig es ihm ist, dass seine Kinder mit Leidenschaft und Kreativität aufwachsen. Raffaela scheint schon jetzt in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten, was diesen mit Stolz erfüllt.

Instagram / ramazzotti_eros Eros Ramazzotti umarmt seine Tochter Raffaela

Instagram / ramazzotti_eros Eros Ramazzottis Tochter Raffaela am Klavier

Instagram / ramazzotti_eros Eros Ramazzotti und seine Tochter Raffaela umarmen sich